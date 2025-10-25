Poskladáte ho z toho, čo nájdete v prírode. Dušičkový veniec podľa tohto návodu zvládne vyrobiť každý
Technika priväzovania vetvičiek je jednoduchšia, než sa na prvý pohľad zdá.
Dušičky nemajú byť sviatkom umelých kvetov a zbytočného odpadu, ale tichou spomienkou na blízkych, ktorí tu už s nami nie sú. Ak hľadáte spôsob, ako si ich pamiatku uctiť o niečo osobnejšie, možno vás osloví práve tento nápad. Prírodný veniec, ktorý môžete ozvláštniť čímkoľvek, čo na prechádzke lesom, parkom alebo vo vlastnej záhradke nájdete.
Na jeho výrobu budete podľa návodu od prírodného pohrebníctva Funebra potrebovať nožnice alebo kliešte, povrázok, ohybné a ľahko tvarovateľné konáre, farebné vetvičky, kvety alebo šípky.