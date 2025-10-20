Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Jennifer Coolidge a Števo Martinovič

Opýtala sa ho, kde zohnal ten šalát. Števo Martinovič na stretnutie v odsvätenom kostole nikdy nezabudne

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Krízu vo vzťahu riešil neverou. Marcel Ochránek mal šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

SLEDUJE NÁS 207 204 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.
Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí. — Foto: Instagram @richardmullerofficial, Facebook/Vanda Wolfova

Tvrdil, že sa už nechce ženiť, názor napokon zmenil.

Hoci tvrdil, že do chomúta už nevlezie, po 15 rokoch napokon predsa len vyslovil po druhýkrát svoje áno a za ženu si zobral svoju dlhoročnú lásku Vandu Wolfovú. Reč je o Richardovi Müllerovi, ktorý v minulosti tvoril pár s moderátorkou Soňou Müllerovou, no ich vzťah skončil rozvodom. Dnes je spevák opäť šťastný a jeho terajšia manželka v rozhovore pre Život prezradila, čo sa po ich svadbe zmenilo, ale aj to, aký je Richard doma v súkromí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Richard Müller (@richardmullerofficial)

Osem hodín sa prechádzali

„Nemal som ja nikdy v živote nikoho radšej ako človeka, s ktorým som mal dve deti. To sa nedá,“ hovoril kedysi Richard Müller o bývalej manželke Soni, no nakoniec opäť našiel šťastie v láske. Do Češky Vandy Wolfovej sa zamiloval v New Yorku.

Spevák prehovoril o svadbe s partnerkou Vandou.
Prečítajte si tiež: Po 15 rokoch sa rozhodol vysloviť áno. Richard Müller prehovoril o svadbe s Vandou, prezradil dôvod sobáša

Ona za veľkou mlákou žila, on tam išiel nahrať dosku. „Tak sme sa po rokoch stretli a snáď osem hodín sme sa prechádzali po Manhattane, ja som bola na ihlách,“ smiala sa Vanda, ktorá rýchlo pochopila, že medzi priateľstvom a láskou je veľmi tenká čiara.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/richardmullerpage/photos/a.225294280223/10156880980585224/?type=3&ref=embed_post

Svoju lásku nakoniec obaja korunovali aj spoločným áno napriek vyjadreniam speváka. Ten tvrdil, že sa už neožení. „Pre mňa, asi tak ako aj s tou novou piesňou, je to taká deklarácia veľmi silná vo vzťahu Richarda ku mne. A to si veľmi vážim. Takže sa zmenilo možno to, že náš vzťah a ten pocit prežívam intenzívnejšie,“ prezradila Vanda, čo sa po svadbe zmenilo.

Dal jej rodinu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…