Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí
Tvrdil, že sa už nechce ženiť, názor napokon zmenil.
Hoci tvrdil, že do chomúta už nevlezie, po 15 rokoch napokon predsa len vyslovil po druhýkrát svoje áno a za ženu si zobral svoju dlhoročnú lásku Vandu Wolfovú. Reč je o Richardovi Müllerovi, ktorý v minulosti tvoril pár s moderátorkou Soňou Müllerovou, no ich vzťah skončil rozvodom. Dnes je spevák opäť šťastný a jeho terajšia manželka v rozhovore pre Život prezradila, čo sa po ich svadbe zmenilo, ale aj to, aký je Richard doma v súkromí.
Osem hodín sa prechádzali
„Nemal som ja nikdy v živote nikoho radšej ako človeka, s ktorým som mal dve deti. To sa nedá,“ hovoril kedysi Richard Müller o bývalej manželke Soni, no nakoniec opäť našiel šťastie v láske. Do Češky Vandy Wolfovej sa zamiloval v New Yorku.
Ona za veľkou mlákou žila, on tam išiel nahrať dosku. „Tak sme sa po rokoch stretli a snáď osem hodín sme sa prechádzali po Manhattane, ja som bola na ihlách,“ smiala sa Vanda, ktorá rýchlo pochopila, že medzi priateľstvom a láskou je veľmi tenká čiara.
Svoju lásku nakoniec obaja korunovali aj spoločným áno napriek vyjadreniam speváka. Ten tvrdil, že sa už neožení. „Pre mňa, asi tak ako aj s tou novou piesňou, je to taká deklarácia veľmi silná vo vzťahu Richarda ku mne. A to si veľmi vážim. Takže sa zmenilo možno to, že náš vzťah a ten pocit prežívam intenzívnejšie,“ prezradila Vanda, čo sa po svadbe zmenilo.