Počas celej kariéry skúma vystresovaných ľudí: Ten najlepší liek na stres je až prekvapivo jednoduchý
Dokáže to vyliečiť dušu aj vašu kariéru.
V dnešnom svete, kde stres patrí medzi najčastejších „spoločníkov“ dospelého života, sa neustále hľadajú spôsoby, ako ho zvládnuť. Meditácia, wellness pobyty, aromaterapia, tiché miestnosti či bublinkové kúpele – to všetko môže byť príjemné. Ale podľa najnovších výskumov nám možno uniká ten najjednoduchší a najúčinnejší recept. Odborníčka na stres Rebecca Heissová pre CNBC prezradila, že väčšina ľudí robí pri zvládaní stresu rovnakú chybu.
Stres nie je nepriateľ
Heissová počas svojej kariéry skúmala stovky vystresovaných ľudí a prišla k zaujímavému zisteniu – až 58 percent ľudí sa cíti ešte viac v strese, keď sa ho snaží vedome ovládať. „Sme naučení, že keď sme v strese, máme sa upokojiť, zavrieť do tichej miestnosti alebo si dopriať oddych. Lenže stres nie je nepriateľ, ktorého treba zničiť. Je to energia, ktorú treba správne nasmerovať,“ vysvetlila expertka, ktorá prišla na to, že najlepším liekom na stres nie je sústrediť sa na seba, ale pomáhať druhým.
Vedkyňa si všimla, že v pracovných programoch zameraných na duševné zdravie väčšina opatrení zlyháva – okrem tých, ktoré zapájajú ľudí do dobrovoľníctva či pomoci druhým. Tieto programy prinášali skutočné výsledky: nižšiu mieru stresu a vyššiu spokojnosť so životom.
Hormón objatia
Pri strese si väčšina z nás spomenie na hormóny ako kortizol či adrenalín, no podľa Heissovej je dôležitý ešte jeden – oxytocín, ktorý je známy ako „hormón objatia“. Ten nás motivuje vyhľadať kontakt, podporu a spolupatričnosť. „Stres je v jadre sociálny zážitok. Niečo, čo máme zvládať spolu, nie osamote. Celé tisícročia sme ako ľudia prežívali v skupinách, nie ako jednotlivci uzamknutí vo svojich problémoch,“ vysvetlila expertka, ktorá navrhuje jednoduchý, no účinný prístup, ktorý nazýva technikou „odrazového mostíka“.