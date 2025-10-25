Počas celej kariéry skúma vystresovaných ľudí: Ten najlepší liek na stres je až prekvapivo jednoduchý - Dobré noviny
Počas celej kariéry skúma vystresovaných ľudí: Ten najlepší liek na stres je až prekvapivo jednoduchý
Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Počas celej kariéry skúma vystresovaných ľudí: Ten najlepší liek na stres je až prekvapivo jednoduchý

Rebecca Heissová / Ilustračný obrázok — Foto: Reprofoto YouTube - TEDx Talks; Gemini/Dobré noviny

Dokáže to vyliečiť dušu aj vašu kariéru.

V dnešnom svete, kde stres patrí medzi najčastejších „spoločníkov“ dospelého života, sa neustále hľadajú spôsoby, ako ho zvládnuť. Meditácia, wellness pobyty, aromaterapia, tiché miestnosti či bublinkové kúpele – to všetko môže byť príjemné. Ale podľa najnovších výskumov nám možno uniká ten najjednoduchší a najúčinnejší recept. Odborníčka na stres Rebecca Heissová pre CNBC prezradila, že väčšina ľudí robí pri zvládaní stresu rovnakú chybu.

Stres nie je nepriateľ

Heissová počas svojej kariéry skúmala stovky vystresovaných ľudí a prišla k zaujímavému zisteniu – až 58 percent ľudí sa cíti ešte viac v strese, keď sa ho snaží vedome ovládať. „Sme naučení, že keď sme v strese, máme sa upokojiť, zavrieť do tichej miestnosti alebo si dopriať oddych. Lenže stres nie je nepriateľ, ktorého treba zničiť. Je to energia, ktorú treba správne nasmerovať,“ vysvetlila expertka, ktorá prišla na to, že najlepším liekom na stres nie je sústrediť sa na seba, ale pomáhať druhým.

Psychológ Karol Kováč / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Expert na stres Karol Kováč: Syndróm vyhorenia má štyri štádiá. V prvých si vie človek pomôcť aj sám

Vedkyňa si všimla, že v pracovných programoch zameraných na duševné zdravie väčšina opatrení zlyháva – okrem tých, ktoré zapájajú ľudí do dobrovoľníctva či pomoci druhým. Tieto programy prinášali skutočné výsledky: nižšiu mieru stresu a vyššiu spokojnosť so životom.

Hormón objatia

Pri strese si väčšina z nás spomenie na hormóny ako kortizol či adrenalín, no podľa Heissovej je dôležitý ešte jeden – oxytocín, ktorý je známy ako „hormón objatia“. Ten nás motivuje vyhľadať kontakt, podporu a spolupatričnosť. „Stres je v jadre sociálny zážitok. Niečo, čo máme zvládať spolu, nie osamote. Celé tisícročia sme ako ľudia prežívali v skupinách, nie ako jednotlivci uzamknutí vo svojich problémoch,“ vysvetlila expertka, ktorá navrhuje jednoduchý, no účinný prístup, ktorý nazýva technikou „odrazového mostíka“.

