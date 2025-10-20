VIDEO: Hra na trampolíne sa zmenila na drámu. Dievčatko si v kritickej chvíli spomenulo na maminu radu - Dobré noviny
Dobré noviny
VIDEO: Hra na trampolíne sa zmenila na drámu. Dievčatko si v kritickej chvíli spomenulo na maminu radu
VIDEO: Hra na trampolíne sa zmenila na drámu. Dievčatko si v kritickej chvíli spomenulo na maminu radu

— Foto: Facebook/Lavon Police Department

Dievčatko dokázalo, že aj dieťa môže byť hrdinom.

Smiech, trampolína a súrodenecké doberanie sa. Na prvý pohľad to bolo obyčajné popoludnie, akých sú tisíce. Všetko sa zmenilo v momente, keď sa z nevinnej hry nestal boj o život. Dievčatko, ktoré ešte len nedávno sfúklo desať sviečok na torte, sa v priebehu pár sekúnd ocitlo v situácii, v akej by si neporadil ani mnohí dospelí. Ako však informuje polícia, nezľaklo sa a stalo sa hrdinkou.

Z hry sa stala dráma

Desaťročná Leah a jej mladší brat Logan sa rozhodli zapojiť do populárnej výzvy z internetu – tzv. Warhead Challenge. Úloha bola jednoduchá: vložiť si do úst extrémne kyslý cukrík a vydržať čo najdlhšie bez toho, aby ho vypľuli. Chceli sa pritom natočiť na mobil, aby sa neskôr spolu na videu zasmiali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/2551746555207500/

Lenže smiech rýchlo utíchol. Keď Logan s cukríkom v ústach niekoľkokrát poskočil na trampolíne, náhle stuhol, chytil sa za krk a nevedel sa nadýchnuť. Na zázname, ktorý zostal zapnutý, je počuť, ako sa Leah vydesene pýta, či je v poriadku. Vtedy si uvedomila, že ide o sekundy.

Ukážková reakcia

Leah nespanikárila. Najskôr sa pokúsila brata niekoľkokrát udrieť po chrbte, no keď to nepomohlo, spomenula si na techniku, ktorú ju naučila mama – Heimlichov manéver. Niekoľko pevných stlačení a cukrík konečne vyletel von. Logan sa nadýchol a rozplakal.

