Začnite ju robiť a zmení vám život, vraví Miriam Kalisová. Nakladaná cibuľka sa dá použiť na všetky spôsoby
Začnite ju robiť a zmení vám život, vraví Miriam Kalisová. Nakladaná cibuľka sa dá použiť na všetky spôsoby

Miriam Kalisová / Nakladaná cibuľka.
Miriam Kalisová / Nakladaná cibuľka. — Foto: Instagram/miriam.kalisova

Príprava tejto pochúťky trvá len pár minút.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Miriam Kalisová je výborná kuchárka. Skôr než recept zverejní, viackrát ho vyskúša, aby mala istotu, že v ňom všetko stopercentne funguje a fanúšičky a fanúšikovia už dávno vedia, že na tipy z jej kuchyne sa vždy môžu spoľahnúť. Potrpí si na chutné a zdravé jedlo a najväčšiu radosť jej robí, keď svojou tvorbou inšpiruje ostatných.

Vylepšuje ňou sendviče

„Jasné, že som blázon do jedla, určite áno. Milujem jesť, milujem jedlo, milujem dobré jedlo, kvalitné jedlo, milujem aj piecť,“ priznala pre magazín Active Beauty bývalá moderátorka, ktorá si pri pečení občas dokáže aj oddýchnuť. Mnohé veci pripravuje odoka, nepotrebuje odmerky ani digitálnu váhu a gramáže sa naučila zapisovať len kvôli svojmu publiku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miriam Kalisová (@love_bymiriam)

Na Instagrame totiž pravidelne zdieľa videorecepty, ktoré sledujú tisíce ľudí a svojimi nápadmi neraz vnukne chuť do varenia aj úplným začiatočníkom. Milovníci detailov si zas prídu na svoje, ak vyskúšajú jej nakladanú cibuľku, ktorá sa hodí takmer do každej prílohy.

Miriam Kalisová a jej lievance.
Prečítajte si tiež: Táto múka tam robí absolútne divy, hovorí Miriam Kalisová. Fanúšikom ponúkla recept na dokonalé lievance

„Sľubujem vám, že keď do sendvičov začnete dávať túto nakladanú červenú cibuľu, zmení vám to život. Ja ju robím vždy len do jedného pohárika a keď sa minie, urobím ďalšiu. Trvá to pár minút a po hodinke, keď vychladne, ju už môžete používať na všetky spôsoby,“ napísala k svojmu videoreceptu bývalá moderátorka.

Nakladaná cibuľka Miriam Kalisovej:

