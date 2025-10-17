Syn Ivety Bartošovej v otvorenom rozhovore: Nenávisť mi mamičku nevráti. Od oboch rodičov som niečo zdedil - Dobré noviny
Syn Ivety Bartošovej v otvorenom rozhovore: Nenávisť mi mamičku nevráti. Od oboch rodičov som niečo zdedil
Syn Ivety Bartošovej v otvorenom rozhovore: Nenávisť mi mamičku nevráti. Od oboch rodičov som niečo zdedil

Artur Štaidl a Iveta Bartošová.
Artur Štaidl a Iveta Bartošová. — Foto: Reprofoto Expres.cz; Profimedia

Nemá v pláne hľadať vinníkov.

Rozhovory nedáva a k novinárom, obzvlášť tým bulvárnym, mal dlho odpor. A nikto sa tomu nečuduje. Zo syna Ivety Bartošovej, ktorého neustále sledovali objektívy, vyrástol muž, ktorý sa naučil mlčať. Artur Štaidl teraz ale prelomil ticho a v rozhovore pre Expres.cz odhalil viac, než by mnohí čakali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa iveta.bartosova_fp (@iveta.bartosova_fp)

24 hodín denne, 7 dní v týždni

Kedysi bol najsledovanejším dieťaťom v Českej republike – novinári sledovali každý jeho krok a sám neskôr priznal, že mal celý život „bulvár za zadkom“. „Mali sme zmapované úplne všetko. Nielen odovzdávky, cesty do školy, ale aj ďalšie veci. Nebolo to raz za mesiac, ale každý deň, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, niekto stál pred domom a čakal, kam sa kto vyberie. Nebolo to úplne jednoduché a nevyhlo sa to ani dovolenkám. Novinári s nami chodili na dovolenky a mali to všetko zaplatené. Nebolo to príjemné, ale človeka to otuží,“ spomínal.

Iveta Bartošová a Ladislav Štaidl / Iveta Bartošová so synom Arturom
Prečítajte si tiež: Prvýkrát ju Štaidl poslal na potrat, potom sa už nedala. Iveta Bartošová si syna Artura vybojovala

V posledných rokoch má Artur Štaidl od médií relatívny pokoj, občas sa objaví na nejakej spoločnej akcii a verejnosť rieši iba jeho vzhľad alebo sprievod. Vďaka tomu, čím si prešiel, je vraj obrnený a z negatívnych komentárov na svoju adresu si nerobí ťažkú hlavu. „Vždy nad tým premýšľam tak, že keď majú tí ľudia nutkavú potrebu písať tie hnusné veci o ľuďoch, ktorých vôbec nepoznajú, je mi to skôr ľúto, než že by som sa hneval. Mám lepšie veci na práci,“ vysvetlil Artur, ktorý si v rozhovore zaspomínal na oboch svojich rodičov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa EXPRES CZ (@exprescz)

Vinníkov už nehľadá

„Otec mal na srdci, aby rodinné meno malo dobré meno. Vštepo­val mi, ako sa mám správať, ako vystupovať a čo by bolo správne. Niečo som si z toho vzal. Niečo mi vošlo jedným uchom dnu a druhým von. Dal mi však do života veľa,“ spomínal na Ladislava Štaidla, po ktorom vraj zdedil to dobré. „Mám z oboch niečo. Snažil som sa vziať si to najlepšie z oboch strán, ale samozrejme sa objavia aj nejaké nedostatky,“ zasmial sa mladý Štaidl. V tom najlepšom spomína aj na svoju mamu, ktorá si 29. apríla 2014 siahla na život.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

