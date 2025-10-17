Takú svokru by dopriala každej žene. Manželka Adama Bardyho od nej dostala nádherné prekvapenie - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Takú svokru by dopriala každej žene. Manželka Adama Bardyho od nej dostala nádherné prekvapenie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Lenka Košická / Janko Kroner

Ochorel a už nemohli fungovať ako rodina. Lenka Košická na manželstvo s Jankom Kronerom spomína v dobrom

Michal David s dcérou.

Mám si to hodiť alebo pokračovať? pýtal sa po smrti dcéry. Michal David stratu prekonal vďaka jednej veci

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

SLEDUJE NÁS 207 217 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Takú svokru by dopriala každej žene. Manželka Adama Bardyho od nej dostala nádherné prekvapenie

Bibiána Bardy má s manželovou mamou krásny vzťah.
Bibiána Bardy má s manželovou mamou krásny vzťah. — Foto: Instagram @ janabar.yanka

Známy pár si svoje áno povedal v roku 2021.

Keď si pred štyrmi rokmi vzala Bibiána Bardy za manžela svojho Adama, do rodiny s ním prišla aj jeho mama. Ako kedysi herec priznal, po rozvode rodičov ho práve ona vychovávala spolu so starými rodičmi a aj vďaka tomu majú spolu krásny vzťah. Podobný si už Adamova mama stihla vytvoriť aj so svojou nevestou, ktorá jej adresovala veľmi pekné slová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bibiána Bardy (@bibianabardy)

Vychovávala ho sama

Bibiána a Adam sa po prvýkrát stretli celkom náhodou, keď bol herec na koncerte. „Uvidel som ju vonku pred klubom, ale neoslovil som ju, lebo som už bol na odchode. Zhodou okolností som ju potom našiel na Instagrame, tak som jej napísal. Normálne som si ju pamätal napriek tomu, že som vtedy bol hrozne opitý,“ spomínal ešte kedysi pre Nový Čas Adam Bardy.

Adam Bardy sa o dvojičkách dozvedel netradičným spôsobom
Prečítajte si tiež: Ukazovala mu dva prsty a on stále nechápal. Adam Bardy sa pri spomienke na krásny okamih už iba smeje

S odstupom času uviedol, že to bola láska na prvý pohľad. Svoje áno si potom povedali v septembri 2021 a dnes spolu vychovávajú už aj troch synov – Alana a dvojčatá Evana a Leona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)

S manželom prišla do života Bibiány aj svokra Jana, ktorá po rozvode s hercovým otcom vychovávala syna sama s pomocou starých rodičov. Adam tak vyrastal obklopený láskou. Ako prezradil ešte dávnejšie pre Plus jeden deň, veľký kredit dáva najmä starému otcovi.

Stále vidí lásku a čas

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…