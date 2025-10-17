Takú svokru by dopriala každej žene. Manželka Adama Bardyho od nej dostala nádherné prekvapenie
Známy pár si svoje áno povedal v roku 2021.
Keď si pred štyrmi rokmi vzala Bibiána Bardy za manžela svojho Adama, do rodiny s ním prišla aj jeho mama. Ako kedysi herec priznal, po rozvode rodičov ho práve ona vychovávala spolu so starými rodičmi a aj vďaka tomu majú spolu krásny vzťah. Podobný si už Adamova mama stihla vytvoriť aj so svojou nevestou, ktorá jej adresovala veľmi pekné slová.
Vychovávala ho sama
Bibiána a Adam sa po prvýkrát stretli celkom náhodou, keď bol herec na koncerte. „Uvidel som ju vonku pred klubom, ale neoslovil som ju, lebo som už bol na odchode. Zhodou okolností som ju potom našiel na Instagrame, tak som jej napísal. Normálne som si ju pamätal napriek tomu, že som vtedy bol hrozne opitý,“ spomínal ešte kedysi pre Nový Čas Adam Bardy.
S odstupom času uviedol, že to bola láska na prvý pohľad. Svoje áno si potom povedali v septembri 2021 a dnes spolu vychovávajú už aj troch synov – Alana a dvojčatá Evana a Leona.
S manželom prišla do života Bibiány aj svokra Jana, ktorá po rozvode s hercovým otcom vychovávala syna sama s pomocou starých rodičov. Adam tak vyrastal obklopený láskou. Ako prezradil ešte dávnejšie pre Plus jeden deň, veľký kredit dáva najmä starému otcovi.