Nadšenie vystriedal šok, ktorý spôsobila poisťovňa. Rodičia malého Samka po operácii prosia o pomoc
Poisťovňa im preplatila len zlomok nákladov.
Narodil sa ako krásny a silný chlapček s váhou vyše päť kilogramov. Už v prvých minútach života však rodičia zistili, že niečo nie je v poriadku – jeho ľavá ručička bola úplne nehybná. „Diagnóza – paréza plexus brachialis nám obrátila život,“ prehovorili Samkovi rodičia pre portál Donio o poškodení nervového zväzku v oblasti ramena.
Nádej našli v Rakúsku
Nasledovali mesiace cvičení, rehabilitácií a nekonečnej nádeje, že sa pohyb do ručičky vráti. Keď sa tak nestalo, rodina sa rozhodla hľadať pomoc v zahraničí. Nádej našli v Rakúsku, kde pôsobí špecializovaný tím lekárov pomáhajúcich deťom s rovnakou diagnózou.
Po dôkladných vyšetreniach odborníci odporučili operáciu, ktorá by Samkovi mohla zlepšiť pohyb. „Bola to ťažká, ale životná voľba, ktorej sme dali šancu, aj keď to znamenalo veľké finančné bremeno,“ opísali rodičia.
Operácia prebehla koncom marca tohto roku. Lekári vykonali viacnásobný prenos šliach a svalov, aby Samko mohol vystrieť prsty, zápästie či palček. Každý drobný pohyb, ktorý sa po zákroku objavil, bol pre rodinu obrovským dôvodom na radosť. „Aj s drobným pohybom palčekov mal človek na tvári veľký úsmev,“ spomínajú s vďakou.
Boj s obrovským bremenom
Nadšenie však netrvalo dlho.