Kyselina Valocká, vysmievali sa a nevedeli, že je chorá. Kvetka z Paneláku o pokoj v duši musela bojovať
Dobré noviny
Kyselina Valocká, vysmievali sa a nevedeli, že je chorá. Kvetka z Paneláku o pokoj v duši musela bojovať
Kyselina Valocká, vysmievali sa a nevedeli, že je chorá. Kvetka z Paneláku o pokoj v duši musela bojovať

Všetko zlé je na niečo dobré, tvrdí herečka.

V mladosti bývala zakomplexovaná, často počúvala, že má výrazné lícne kosti, šikmé oči, široký nos ako laponská babička a futbalové nohy. „Snívala som, že keď budem veľká, podrobím sa niekoľkým plastickým operáciám a podstúpim celkovú zmenu výzoru,“ prezradila pred rokmi pre Dia.sk Jana Valocká. Postupom času sa však herečka so svojím zjavom zmierila – a nielen s ním. Život si totiž pre ňu pripravil nejednu ťažkú skúšku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222746013972105&set=ecnf.100004997167971

Ľudská krutosť

O sile ľudskej krutosti sa presvedčila už ako malé dievčatko. Keď mala päť rokov, zomrel jej otec a keď sa jej učiteľka v škole pýtala, čo robí mamička a otecko, na rovinu jej odvetila: „Mamička nepracuje a otecko je v krematóriu.“ Potom si už pamätá len to, ako sa jej spolužiaci počas prestávky posmievali: „Tak ti treba s maslom chleba, že ti zomrel otec,“ a pýtali sa jej, čo jedia, keď mama ani ocko nezarábajú.

Anna Rakovská, vpravo so synom Ondríkom.
Prečítajte si tiež: Ty nie si takáto, nie je to dobre, povedal jej. Anna Rakovská prekonala depresiu vďaka svojmu Robovi

Ona sa však nedala a originálnou odpoveďou všetkých omráčila. „Hoci som nebola sebavedomá, už ako dieťa som v sebe dokázala nájsť obranný mechanizmus a povedať: ‚My bývame na prízemí a okolo domu máme trávičku. Mama nás vždy pred školou ráno zobudí a vypustí nás na trávičku. Tam sa napasieme a potom ideme do školy.‘,“ zaspomínala si na svoju odpoveď neprajníkom v rozhovore pre Katolícke noviny.

Nenávidela minisukne a tešila sa na vrásky

Dodnes netuší, ako na to tak pohotovo prišla, no po príchode domov sa odvážna Janka zmenila na krehké dievčatko a vopchala sa za perinák, kde trištvrte hodinu plakala. „Na druhý deň však išla do školy opäť päťročná Valocká, ktorá dávala všetkých do pozoru,“ ozrejmila herečka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=444997082343527&set=t.100004997167971&type=3

Po detstve prišla relatívne náročná puberta, ktorá sa u nej odohrávala najmä v znamení drsnej kritiky voči sebe samej. Hanbila sa za to, že má exotickejšie črty tváre ako ostatní a ako to už v tomto období chodí, starosti jej robila aj nedokonalá pleť. „Dokonca som sa tešila na vrásky, pretože mám na tvári drobné jazvičky a chcela som, aby ich vrásky prekryli,“ podotkla s úsmevom Jana, ktorá sa navyše pre svoje svalnaté nohy hanbila nosiť minisukne.

Na deň, keď to prvýkrát vyskúšala, nikdy nezabudne.

