Upratovačky vyšli s farbou von: Tieto tri veci ľudia nikdy nevyčistia dostatočne, hazardujú tak so životom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Upratovačky vyšli s farbou von: Tieto tri veci ľudia nikdy nevyčistia dostatočne, hazardujú tak so životom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

SLEDUJE NÁS 207 195 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Upratovačky vyšli s farbou von: Tieto tri veci ľudia nikdy nevyčistia dostatočne, hazardujú tak so životom

Na ktoré spotrebiče pri upratovaní zabúdame?
Na ktoré spotrebiče pri upratovaní zabúdame? — Foto: Pixabay: mauriciomonteirofranca, Momo_Air

Hovorí sa, že podľa toalety spoznáš kultúru. No čo prezradí špinavá mikrovlnka?

„Ľudia nečistia nič, čo oni alebo hostia nemôžu ľahko vidieť,“ vraví upratovačka, ktorá s tým má množstvo skúsenosti. Obvykle si potom na zanedbané miesta spomenú až v momente, keď si profesionáli prídu pozrieť, čože to majú vyčistiť – a zahanbia sa. Starostlivosť o ne je vraj pritom jednoduchá. Skúsené upratovačky pre HuffPost prezradili, ktoré tri spotrebiče ľudia pri upratovaní zanedbávajú najviac.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Towfiqu barbhuiya

Traja jazdci upratovacej apokalypsy

Medzi najčastejšie znečistené spotrebiče patrí mikrovlnná rúra. Upratovačka Sara San Angelo z Charlestonu v Južnej Karolíne priznáva, že tie sú väčšinou najšpinavšou súčasťou domu. Hovorí, že keď robí prehliadku domu a otvorí mikrovlnku, klient sa zvyčajne trochu zahanbí a povie, že vždy na ňu zabudne. Kadencia čistenia mikrovlnky by mala závisieť od toho, ako často ju používame. „Ak sú na strope mikrovlnky škvrny, je čas na čistenie,“ vysvetľuje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nateamber.hendrickson/videos/1074917456840529

Ako na účinné vyčistenie mikrovlnnej rúry? Amber Elise, majiteľka upratovacej firmy Bubbles and Buckets v Minnesote, navrhuje, aby sme do nej vložili misku naplnenú vodou s citrónovou šťavou alebo trochou octu. „Po približne piatich minútach v mikrovlne sa všetko veľmi ľahko zotrie,“ ozrejmila. A ktorý spotrebič považuje za najšpinavší ona?

Pozor na vnútro práčky

Odpoveď je jednoznačná – vnútro práčky, aj keď na prvý pohľad nemusí vyzerať špinavo. Jej stav však prezradí nepríjemný zápach. „Ak ju nečistíte každý mesiac, môže tam byť zatuchnutý zápach, ktorý sa časom hromadí,“ vysvetlila. Preto odporúča používať tablety na čistenie práčok, čím sa predĺži ich životnosť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…