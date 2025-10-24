Upratovačky vyšli s farbou von: Tieto tri veci ľudia nikdy nevyčistia dostatočne, hazardujú tak so životom
Hovorí sa, že podľa toalety spoznáš kultúru. No čo prezradí špinavá mikrovlnka?
„Ľudia nečistia nič, čo oni alebo hostia nemôžu ľahko vidieť,“ vraví upratovačka, ktorá s tým má množstvo skúsenosti. Obvykle si potom na zanedbané miesta spomenú až v momente, keď si profesionáli prídu pozrieť, čože to majú vyčistiť – a zahanbia sa. Starostlivosť o ne je vraj pritom jednoduchá. Skúsené upratovačky pre HuffPost prezradili, ktoré tri spotrebiče ľudia pri upratovaní zanedbávajú najviac.
Traja jazdci upratovacej apokalypsy
Medzi najčastejšie znečistené spotrebiče patrí mikrovlnná rúra. Upratovačka Sara San Angelo z Charlestonu v Južnej Karolíne priznáva, že tie sú väčšinou najšpinavšou súčasťou domu. Hovorí, že keď robí prehliadku domu a otvorí mikrovlnku, klient sa zvyčajne trochu zahanbí a povie, že vždy na ňu zabudne. Kadencia čistenia mikrovlnky by mala závisieť od toho, ako často ju používame. „Ak sú na strope mikrovlnky škvrny, je čas na čistenie,“ vysvetľuje.
Ako na účinné vyčistenie mikrovlnnej rúry? Amber Elise, majiteľka upratovacej firmy Bubbles and Buckets v Minnesote, navrhuje, aby sme do nej vložili misku naplnenú vodou s citrónovou šťavou alebo trochou octu. „Po približne piatich minútach v mikrovlne sa všetko veľmi ľahko zotrie,“ ozrejmila. A ktorý spotrebič považuje za najšpinavší ona?
Pozor na vnútro práčky
Odpoveď je jednoznačná – vnútro práčky, aj keď na prvý pohľad nemusí vyzerať špinavo. Jej stav však prezradí nepríjemný zápach. „Ak ju nečistíte každý mesiac, môže tam byť zatuchnutý zápach, ktorý sa časom hromadí,“ vysvetlila. Preto odporúča používať tablety na čistenie práčok, čím sa predĺži ich životnosť.