Cesto pred plnením jemne posolí. Hruškový koláč Pamely Anderson vyniká skvele zladenými ingredienciami
Známa herečka sa pri pečení snaží byť čo najtrpezlivejšia.
Miluje svoju záhradku, najradšej má ovocie a zeleninu, ktorú si v nej sama dopestuje a šťastie nachádza v obyčajnej každodennosti. Pamela Anderson sa rozhodla spomaliť a vrátiť sa k tomu, čo ju napĺňa zo všetkého najviac. Stará sa o úrodu, varí, pečie a nedá dopustiť na prirodzenosť a autenticitu.
Miluje byť ženou v domácnosti
„Som beznádejne zamilovaná do rastlín. Milujem zeleninu, rada obmedzujem staré návyky, a mäso alebo syr často nahrádzam niečím zeleným. Vymýšľam vlastné recepty, nič nevážim, väčšinou to robím od oka a hlavne pri pečení sa snažím byť čo najviac trpezlivá,“ priznala pre portál VegNews známa herečka a modelka.
Hovorí o sebe ako o typickej žene v domácnosti a hoci jej to niektorí neveria, vraví, že ju to napĺňa zo všetkého najviac a je to podstatou jej identity. O recepty sa s ostatnými delí prostredníctvom kuchárskych kníh, televíznych relácií, ale aj na sociálnych sieťach. Klasikou, ktorá medzi nimi nesmie chýbať, je aj jej lahodný hruškový koláč.
Pamela ho pred plnením zvykne jemne posoliť a do plnky pridáva suroviny, ktoré spolu chuťovo dokonale ladia. Cesto by podľa nej malo cez noc odpočívať v chladničke, no ak sa to nedá, radí, aby ste ho tam nechali aspoň hodinu.