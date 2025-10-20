Chcela s ním byť na pódiu, aby nemala trému. Tieto známe osobnosti dala dokopy spoločná vášeň k hudbe - Dobré noviny
Dobré noviny
Chcela s ním byť na pódiu, aby nemala trému. Tieto známe osobnosti dala dokopy spoločná vášeň k hudbe
Chcela s ním byť na pódiu, aby nemala trému. Tieto známe osobnosti dala dokopy spoločná vášeň k hudbe

Britney Spears / Katka Koščová s manželom a deťmi.
Britney Spears / Katka Koščová s manželom a deťmi. — Foto: Wikipedia/Glenn Francis, Instagram @ katarina.koscova

Poznáte tieto známe páry, ktoré spája alebo spájala hudba?

Spojili príjemné s užitočným a keď sa zamilovali, tak si romantiku z hudobného pódia preniesli aj do súkromia. Toto je päť slávnych párov, ktorých spája alebo spájala aj láska k muzike.

Adela Vinczeová a Tomáš Bezdeda (vľavo) a Jennifer Aniston a Brad Pitt (vpravo).
Prečítajte si tiež: Volajú si a radi sa aj stretnú. Toto sú slávne páry, ktoré aj po rozchode zostali dobrými priateľmi

5. Beyoncé Knowles a Jay-Z

Pravdepodobne najmocnejší hudobný zväzok Hollywoodu, speváčka Beyoncé a raper a hudobný producent Jay-Z, nemá problém byť spoločne v nahrávacom štúdiu. Ich spolupráca nasledovala krátko po tom, čo začali randiť, ​​pričom obaja spoločne nahrali piesne ako '03 Bonnie & Clyde či Crazy In Love.

4. Britney Spears a Justin Timberlake

Bývalí kolegovia zo seriálu The Mickey Mouse Club sa dali dokopy začiatkom roka 1999. „Nemusíš hovoriť, čo si urobila, už viem, dozvedel som sa to od neho. Teraz už nie je žiadna šanca, pre teba a mňa nikdy nebude,“ spieval potom Justin Timberlake vo svojom prvom sólovom hite Cry Me a River. Ten je inšpirovanom jeho rozchodom s popovou princeznou Britney Spears v roku 2002.

3. Whitney Houston a Bobby Brown

Whitney Houston a Bobby Brown boli klasickým prípadom dobrého dievčaťa, ktoré sa zamilovalo do zlého chlapca. Pár sa stretol na udeľovaní cien Soul Train Awards v roku 1989 a svoje sľuby si vymenili v roku 1992. V tom istom roku obaja pracovali na duete Something in Common pre Brownov štvrtý sólový album.

Po Brownových problémoch so zákonom a s užívaním návykových látok sa pár v roku 2007 rozviedol.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

