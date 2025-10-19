Čaj pijeme celý život nesprávne. Chemička prezradila, ktoré chyby robíme a čomu sa teba vyvarovať
Aj pitie čaju má svoje pravidlá.
V jesenných chladných dnoch sa mnohým z nás automaticky žiada šálka horúceho čaju. Či už zelený, bylinkový, ovocný alebo čierny – máme pocit, že ide o ten najprirodzenejší spôsob, ako sa zahriať a podporiť imunitu. No ako upozorňuje chemička Michaela Vojníková pre TV Noviny, príprava čaju má svoje pravidlá, ktoré väčšina z nás roky ignoruje. A tým prichádzame o to najcennejšie, čo v ňom je.
1. Zabudnite na vriacu vodu
Najčastejšou chybou, ktorú robíme, je zalievanie čaju priamo zovretou vodou. „Týmto spôsobom môžeme zničiť množstvo účinných látok, najmä antioxidantov. Pre bylinkové, zelené a ovocné čaje je ideálna teplota približne 80 °C, zatiaľ čo čierny čaj znesie aj vyššiu,“ vysvetlila chemička.
Podľa nej by sme mali vodu po zovretí nechať odstáť aspoň tri až päť minút, aby sme zachovali maximum prospešných látok.
2. Čaj nenechávajte stáť celé hodiny
Hoci je lákavé pripraviť si veľký hrnček čaju „na celý deň“, podľa odborníčky to nie je najlepší nápad. „Môžu sa tam začať množiť baktérie a plesne, pretože čaj často obsahuje cukry a minerály, ktoré podporujú rast týchto mikroorganizmov,“ upozorňuje Vojníková. Pri izbovej teplote sa z nápoja môže stať doslova „domáce laboratórium“, v ktorom sa množia baktérie ako E.coli či Zlatý stafylokok.
Najlepšie je preto čaj vypiť čerstvý, alebo ho uchovávať v chladničke – aj keď tým stratí časť svojich výhod.