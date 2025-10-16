Mám si to hodiť alebo pokračovať? pýtal sa po smrti dcéry. Michal David stratu prekonal vďaka jednej veci - Dobré noviny
Mám si to hodiť alebo pokračovať? pýtal sa po smrti dcéry. Michal David stratu prekonal vďaka jednej veci
Mám si to hodiť alebo pokračovať? pýtal sa po smrti dcéry. Michal David stratu prekonal vďaka jednej veci

Michal David s dcérou.
Michal David s dcérou. — Foto: michaldavid.cz (Petr Klapper / ZL Production) / Reprofoto ČT - 13. komnata

V jeden moment uveril, že existuje niečo medzi nebom a zemou.

„Je pravda, že keď mi bolo najhoršie, chcel som len jedno – ísť za Miškou. Necítiť! Často ku mne prichádzala vo snoch a lákala ma k sebe,“ vravel Michal David, ktorý ani po 25 rokoch nedokáže zabudnúť na stratu svojej deväťročnej dcérky. Tragédia, ktorá zlomila jeho život, mu zanechala jazvu, ktorá nikdy nezmizne. Dnes otvorene hovorí o bolesti, o sile spomienok a o tom, ako sa naučil žiť s tým, čo nedokáže zmeniť.

Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Rýchly spád

Narodil sa do slávnej cirkusantskej rodiny, no osud mu neraz priniesol chvíle, keď mu do smiechu vôbec nebolo. Viackrát stratil zmysel života a zdalo sa, že všetko to pekné, čo sa mu podarilo dosiahnuť, sa už nikdy nezopakuje. Tá najväčšia rana pre Michala Davida prišla 3. apríla 2000, keď zomrela jeho deväťročná dcérka Miška.

Michaela sa narodila ako zdravé dievčatko, ktorému roky nič nebolo a nič nenasvedčovalo tomu, že by malo prísť také nešťastie. „Zrazu začala byť strašne unavená, tak sme išli k doktorovi. V Motole Miške diagnostikovali leukémiu a potom už to malo strašne rýchly spád,“ spomínal kedysi pre Blesk Michal David na časy, keď jeho dcérka trpela nezvyčajnou formou leukémie, ktorá si vyžadovala veľmi náročnú liečbu.

Michal David s dcérkou.
Michal David s dcérkou. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Tri mesiace

„Nebolo to jednoduché. Málo sa dostala domov, veľa bola na oddelení, ale darilo sa tú chorobu dostať pod kontrolu,“ vysvetľoval v 13. komnate prednosta detskej hematológie a onkológie Jan Starý. V rovnakom čase o svoj život bojovala aj dcérka známeho skladateľa Karla Svobodu, Klárka, ktorej diagnostikovali rovnaké ochorenie.

Karel Svoboda a Vendula Pizinngerová / S dcérou Klárkou
Prečítajte si tiež: Keď dcérka umierala, vykopla dvere. Najznámejšia česká vdova vie, že do vnútra nám nikto nevidí

Miška podstúpila tri chemoterapie a hoci jej vypadli vlasy, všetko naznačovalo, že chorobu porazí. „Klárka Svobodová bojovala dlhšie, ale naša Miška nám odišla počas troch mesiacov,“ dodával Michal David so slzami v očiach. „Chytila nejaký vírus, asi zo vzduchu. A keďže jej organizmus bol po tých chemoterapiách veľmi vyčerpaný, imunita takmer žiadna, nechali si ju v nemocnici a na druhý deň zomrela. Napriek všetkej skvelej starostlivosti odborníkov to nezvládla,“ vysvetľoval hitmaker, ktorému sa v ten aprílový deň zrútil celý svet.

