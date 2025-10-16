Iskra preskočila po tragédii. Juraj Hrčka a Eva sa jeden druhému otvorili vďaka spoločnej vášni - Dobré noviny
Iskra preskočila po tragédii. Juraj Hrčka a Eva sa jeden druhému otvorili vďaka spoločnej vášni
Iskra preskočila po tragédii. Juraj Hrčka a Eva sa jeden druhému otvorili vďaka spoločnej vášni

Juraj Hrčka našiel šťastie pri Eve.
Juraj Hrčka našiel šťastie pri Eve. — Foto: TV JOJ, Instagram @ eva_gribova

Známy herec a jeho partnerka sa spoznali v divadle.

„Vieme sa navzájom podporiť, pochváliť, ale aj s láskou upozorniť na slepé miesta,“ prezradil Juraj Hrčka o svojej polovičke v rozhovore pre Báječnú ženu. Známy herec pred necelými dvoma rokmi tajuplne vyhlasoval, že sa v jeho živote objavila láska, ale nik nevedel, o koho ide a či je po jeho boku naozaj nejaká žena. Svoj vzťah držal v tajnosti, no dnes je všetko inak.

O svojej láske k herečke a študentke Eve Gribovej rozpráva otvorene. Obaja sa zoznámili na divadelných doskách po tom, čo spoločne účinkovali v tragédii od Shakespeara, no začiatky ich vzťahu možno nazvať hocijako, len nie ako romantické. Prečítajte si príbeh herca, ktorý so svojou budúcou partnerkou spočiatku sotva prehodil čo jediné slovo.

Foto: TV JOJ

Nebola to len hra

Rodák z hlavného mesta začal s herectvom už v detskom veku. Najprv chodieval do rozhlasovej družiny, čo bol pre neho svet, ktorý ho úplne pohltil. „Tá krásna historická budova, plná chodieb a zákutí, vôňa techniky, mikrofónov, kníh. Skvelá partia detí, ktorých bavilo čítať, premýšľať, diskutovať. Bol to výnimočný priestor - na rozvoj aj na detskú radosť. A v mnohom ovplyvnil moju cestu,“ zaspomínal si Juraj na svoje detské roky.

Herec Juraj Hrčka
Prečítajte si tiež: Ako Doktor Huspenina rozveseľuje choré detičky v nemocniciach: Juraj Hrčka chce pomáhať, kým bude vládať

Ako detský herec si to však podľa vlastných slov užíval menej, ako by sa mohlo zdať, a bral to skôr ako veľkú zodpovednosť. „Odmala som cítil, že to nie je len hra – že sa odo mňa niečo očakáva, že ľudia naokolo berú veci vážne. Na druhej strane to bola veľká škola. Spoznával som budúcich kolegov, učil sa pohybovať v tvorivom, ale náročnom prostredí. Dnes viem, že mi to dalo veľmi veľa – aj keď vtedy som to tak úplne nechápal,“ vysvetlil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ju®️aj H®️čka (@juraj_hrcka)

Boli pripravení

Neskôr sa rozhodol pre štúdium hudobno-dramatického odboru na bratislavskom Konzervatóriu, po jeho skončení sa vybral na herectvo na vtedy Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nemocnica TV JOJ (@nemocnica_tvjoj)

Posledné roky sa divákom na televíznych obrazovkách pravidelne prihovára v úlohe lekára Tomáša Mišiaka v seriáli Nemocnica. „Sme radi, že je seriál úspešný a že ho ľudia stále sledujú. Čiže tým, ako sú tie lekárske prípady a vôbec rôzne diagnózy, bohužiaľ, v živote ľudí akousi každodennou rutinou, tak pre tvorcov seriálu je to vlastne akási inšpirácia," uviedol Juraj Hrčka pred dvomi rokmi v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY, ktorého nakrúcanie seriálu baví.

Nechajte sa prekvapiť

V tom čase tiež s tajomným úsmevom naznačil, že sa po jeho boku niekto nachádza.

