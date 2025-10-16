Iskra preskočila po tragédii. Juraj Hrčka a Eva sa jeden druhému otvorili vďaka spoločnej vášni
Známy herec a jeho partnerka sa spoznali v divadle.
„Vieme sa navzájom podporiť, pochváliť, ale aj s láskou upozorniť na slepé miesta,“ prezradil Juraj Hrčka o svojej polovičke v rozhovore pre Báječnú ženu. Známy herec pred necelými dvoma rokmi tajuplne vyhlasoval, že sa v jeho živote objavila láska, ale nik nevedel, o koho ide a či je po jeho boku naozaj nejaká žena. Svoj vzťah držal v tajnosti, no dnes je všetko inak.
O svojej láske k herečke a študentke Eve Gribovej rozpráva otvorene. Obaja sa zoznámili na divadelných doskách po tom, čo spoločne účinkovali v tragédii od Shakespeara, no začiatky ich vzťahu možno nazvať hocijako, len nie ako romantické. Prečítajte si príbeh herca, ktorý so svojou budúcou partnerkou spočiatku sotva prehodil čo jediné slovo.
Nebola to len hra
Rodák z hlavného mesta začal s herectvom už v detskom veku. Najprv chodieval do rozhlasovej družiny, čo bol pre neho svet, ktorý ho úplne pohltil. „Tá krásna historická budova, plná chodieb a zákutí, vôňa techniky, mikrofónov, kníh. Skvelá partia detí, ktorých bavilo čítať, premýšľať, diskutovať. Bol to výnimočný priestor - na rozvoj aj na detskú radosť. A v mnohom ovplyvnil moju cestu,“ zaspomínal si Juraj na svoje detské roky.
Ako detský herec si to však podľa vlastných slov užíval menej, ako by sa mohlo zdať, a bral to skôr ako veľkú zodpovednosť. „Odmala som cítil, že to nie je len hra – že sa odo mňa niečo očakáva, že ľudia naokolo berú veci vážne. Na druhej strane to bola veľká škola. Spoznával som budúcich kolegov, učil sa pohybovať v tvorivom, ale náročnom prostredí. Dnes viem, že mi to dalo veľmi veľa – aj keď vtedy som to tak úplne nechápal,“ vysvetlil.
Boli pripravení
Neskôr sa rozhodol pre štúdium hudobno-dramatického odboru na bratislavskom Konzervatóriu, po jeho skončení sa vybral na herectvo na vtedy Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Posledné roky sa divákom na televíznych obrazovkách pravidelne prihovára v úlohe lekára Tomáša Mišiaka v seriáli Nemocnica. „Sme radi, že je seriál úspešný a že ho ľudia stále sledujú. Čiže tým, ako sú tie lekárske prípady a vôbec rôzne diagnózy, bohužiaľ, v živote ľudí akousi každodennou rutinou, tak pre tvorcov seriálu je to vlastne akási inšpirácia," uviedol Juraj Hrčka pred dvomi rokmi v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY, ktorého nakrúcanie seriálu baví.
Nechajte sa prekvapiť
V tom čase tiež s tajomným úsmevom naznačil, že sa po jeho boku niekto nachádza.