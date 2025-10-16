Bol vyspelý a zodpovedný, ale bojoval s mnohými démonmi. Tento chlapec v detstve myslel iba jednu vec
Podarilo sa mu dosiahnuť to, o čom ako malý sníval.
Narodil sa predčasne, lekári ho museli oživovať, pretože vôbec nereagoval a po mnohých testoch nakoniec zistili, že chlapcovi jedna oblička nepracuje tak, ako by mala. Vyrástol z neho zdravý školák, vyhrával bežecké súťaže, no jeho srdce aj tak prahlo po inom. Chlapec z fotografie miloval spev tak veľmi, že sa ani v škole nedokázal sústrediť na nič iné. Vtedy ešte netušil, že ho raz spozná celý svet a že nebude môcť ani len prejsť po ulici bez toho, aby tým nespôsobil ošiaľ.