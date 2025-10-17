Uznávaný psychológ Studnička: Niektoré ženy svojim rodinám otročia. Robia jednu zásadnú chybu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Uznávaný psychológ Studnička: Niektoré ženy svojim rodinám otročia. Robia jednu zásadnú chybu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Lenka Košická / Janko Kroner

Ochorel a už nemohli fungovať ako rodina. Lenka Košická na manželstvo s Jankom Kronerom spomína v dobrom

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

SLEDUJE NÁS 207 220 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Uznávaný psychológ Studnička: Niektoré ženy svojim rodinám otročia. Robia jednu zásadnú chybu

Psychológ Milan Studnička / Ilustračný obrázok
Psychológ Milan Studnička / Ilustračný obrázok — Foto: Reprofoto YouTube/Proti Proudu - podcast Dana Tržila; Gemini/Dobré noviny

Ženy sú akurát vyčerpané, nahnevané, vysvetlil expert.

Vychovať životaschopné deti, byť im dobrým vzorom a dať im do života to najlepšie – to je želanie všetkých zodpovedných rodičov. Populárny český psychológ Milan Studnička vo svojom projekte Dovychovat pomohol „dovychovať“ deti z 250-tisíc rodín a rovnako aj ich rodičov. Na sociálnych sieťach teraz otvoril citlivú a veľmi diskutovanú tému – ako veľmi majú rodičia „skákať“ okolo svojich detí? Prezradil aj to, kde robia najčastejšie chybu najmä súčasné mamičky, ktoré podľa neho v rodinách otročia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dovychovat (@dovychovat)

Jasné pravidlá

„To sú maminky, ktoré svoje deti príliš rozmaznávajú – chystajú im napríklad desiate, aj keď majú 15 rokov a po aktovkách im hľadajú tie krabičky a zhnité jedlo. Potom sa vždy hnevajú na tie deti a ja im hovorím – dajte tam jasné pravidla hry,“ vysvetlil vo virálnom videu psychológ Studnička, ktorý uviedol jasné príklady.

Gabor Maté v Bratislave.
Prečítajte si tiež: Legendárny lekár Gabor Maté na Slovensku: Ženy chorľavejú častejšie a môžu za to štyri vlastnosti

„Rada ti prichystám desiatu, ak bude krabička do 18:00 umytá a pripravená, inak tú desiatu nerobím. Môžete byť láskavá, milá, ale neotročiť,“ pokračoval expert na výchovu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dovychovat (@dovychovat)

Všetko pre všetkých

„V momente, keď deti vidia mamičku, ktorá vníma svoju hodnotu, si ju taktiež vážia. Pretože keď si vážim samého seba, vážia si ma aj tí druhí, ale pokiaľ si nevážim samého seba a skutočne otročím rodine, chlap si to nebude vážiť, deti si to nebudú vážiť a ženy sú potom akurát vyčerpané, nahnevané,“ doplnil psychológ a vyzval všetky ženy, ktoré sa v tomto vzorci našli, aby si nastavili zdravé hranice – nielen vo vzťahu k partnerovi, ale aj k deťom.

Ak si žena hranice nenastaví, často sa ocitne v začarovanom kruhu únavy, frustrácie a pocitu nedocenenia. Deti si postupne zvyknú na to, že všetko dostanú bez námahy a namiesto vďaky prichádza samozrejmosť. Partner môže stratiť rešpekt, pretože nevidí ženu ako rovnocennú, ale ako niekoho, kto stále slúži. Takéto prostredie časom vedie k napätiu v rodine, vyhasnutým vzťahom a k pocitu prázdnoty – napriek tomu, že žena robí „všetko pre všetkých“. „Nebojte sa deťom povedať – a dosť,“ uviedol expert a poradil, ako na to.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…