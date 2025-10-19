Je zlatokopkou a má na to aj papier. Pokorná Daniela robí Slovensku po celom svet dobré meno - Dobré noviny
Je zlatokopkou a má na to aj papier. Pokorná Daniela robí Slovensku po celom svet dobré meno
Je zlatokopkou a má na to aj papier. Pokorná Daniela robí Slovensku po celom svet dobré meno

— Foto: Facebook/Daniela Múčková

Kedysi baníčka, dnes svetová šampiónka.

„My sa za to pomenovanie nehanbíme, lebo na to máme aj papier,“ smiala sa pred rokmi Daniela Múčková na označení zlatokopka. Vyštudovaná baníčka, ktorá kedysi odpaľovala nálože v kameňolome, dnes ryžuje zlato s takou presnosťou a trpezlivosťou, že ju právom nazývajú najlepšou zlatokopkou planéty. Dôkazom je celý rad medailí z rôznych kútov sveta.

Netypický odbor

Danielina cesta k zlatu sa začala omnoho skôr, než prvýkrát vzala do ruky ryžovaciu panvicu. Po strednej škole v Prievidzi sa rozhodovala, kam ďalej – a ako sama s humorom priznáva, rozhodla sa trochu „lenivo“. „Nechcelo sa mi učiť na prijímačky, tak som si hľadala školu, kde ma zoberú bez nich. Vyhrala banícka fakulta v Košiciach,“ spomínala s úsmevom pred časom pre Dobré noviny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10219681222405718&set=a.1602082936603

Odbor, ktorý si zvolila, nepatril práve medzi typicky ženské. Študovala dobývanie ložísk hlbinnej a povrchovej ťažby – a ako jediná žena v ročníku sa medzi piatimi mužmi nestratila. „Bolo to super. Muži sú menej komplikovaní, so spolužiakmi sme si výborne rozumeli,“ priznala úprimne.

Bavili ju odstrely

Najviac ju bavili praktické predmety – vetranie baní, výbušniny, odstrely. A práve tie sa stali aj jej budúcnosťou. Po škole sa zamestnala v kameňolome a stala sa jedinou ženou na Slovensku aj v Česku, ktorá pracovala ako technická vedúca odstrelov.

Prečítajte si tiež: Táto žena odmietla žiť od výplaty k výplate. Stala sa zlatokopkou a finančne si poriadne polepšila

„Moja práca zahŕňala všetko – od plánovania hĺbky vrtov, výpočtu množstva výbušniny až po načasovanie samotného odstrelu. Bola to veľká zodpovednosť, no mne sa to vždy podarilo,“ hovorí Daniela, ktorá odstrely robila v lete aj zime, v daždi aj pri tridsiatich piatich stupňoch.

Od výbušnín k zlatým zrnkám

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

