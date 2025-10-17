Topánočka, čo za to chceš, pýtal sa jej. Stylistka Mikuláša Černáka Monika za minulosťou zavrela dvere
Mafiánsky boss si odpykáva doživotie za sériu mafiánskych vrážd.
„Chcela by som vidieť jedného jediného, čo by povedal: ,Ty vypadni alebo s tebou sa nebavím,'“ vyhlásila nedávno, keď spomínala na búrlivé 90. roky. Monika Nemčoková v markizáckej relácii S Tribulom po horách hovorila o dobe, keď na Slovensku takmer všetko ovládali muži z podsvetia.
Rodáčka z Banskej Bystrice má totiž osobnú skúsenosť s najobávanejším z nich, mafiánskym bossom Mikulášom Černákom. On a jeho brat Vlado sa v tých rokoch stali postrachom nielen v kraji, kde sa narodili, a "Mikiho" obete by vraj naplnili celý autobus. Aj podnikateľka Monika, ktorá vlastnila obchod s oblečením, sa bála povedať nie, keď za ňou prišli s požiadavkou, aby obávaného bossa obliekla. A hoci jej bulvár pripisoval aj inú rolu než jeho stylistky, ona tieto tvrdenia dodnes rázne odmieta. Táto kapitola je pre ňu podľa jej slov uzavretá. Je mamou syna a je pyšná na to, ako zvládla všetky prekážky, ktoré jej osud postavil do cesty.
Netušili, kde to je
Monika Nemčoková sa narodila v meste pod Urpínom a už v 18 rokoch sa dostala aj s rodičmi do Južnej Ameriky - na ambasádu vo Venezuele. „Keď som sa dozvedela, že tam idem, hľadala som si to na mape. Ani sme presne nevedeli, kde to je,“ spomínala s úsmevom v reportáži Jána Tribulu.
Svet na opačnom konci sveta ju sprvoti veľmi šokoval, hoci neskôr v Južnej Amerike prežila časť svojho života. „Videla som vo výkladoch množstvo krásnych vecí, ale povedala som si, že si nič nekúpim, musím si peniaze odložiť. Po návrate som si totiž chcela kúpiť byt a auto,“ dodala ďalej Monika Nemčoková, ktorá sa po príchode na Slovensko začala venovať móde a vlastnému podnikaniu. A v Banskej Bystrici si neskôr otvorila butik s oblečením.
Vynovený boss Miki
Jedného krásneho dňa však za ňou prišli ľudia z obávanej zločineckej skupiny Černákovcov s požiadavkou, aby Mikulášovi Černákovi pomohla vybrať oblečenie. A Monika nepovedala nie.
„Ale kto by si v tých časoch dovolil odmietnuť Černáka?! Černákovi muži vám vtrhli do obchodu, nalepili na výklad logo ich esbéesky a museli ste platiť akože za ochranu. Ku mne chodilo veľa Černákovych mužov kupovať topánky, poznali ma a tesne predtým, ako mali Černáka pustiť z väzenia, ma oslovili s požiadavkou, aby som mu nakúpila kompletný šatník. Plus farbu na vlasy,” prezradila Monika ešte v roku 2019 pre Plus 7 dní.