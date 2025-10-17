Elon Musk pomocou neho zázračne schudol. Prelomový liek prichádza na Slovensko, môže meniť životy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Elon Musk pomocou neho zázračne schudol. Prelomový liek prichádza na Slovensko, môže meniť životy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Michal David s dcérou.

Mám si to hodiť alebo pokračovať? pýtal sa po smrti dcéry. Michal David stratu prekonal vďaka jednej veci

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

SLEDUJE NÁS 207 215 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Elon Musk pomocou neho zázračne schudol. Prelomový liek prichádza na Slovensko, môže meniť životy

Elon Musk / Ilustračné foto.
Elon Musk / Ilustračné foto. — Foto: Wikimedia Commons/Wcamp9, Freepik/freepik

Vidina rýchleho úspechu je síce lákavá, no v mnohých prípadoch za to nestojí.

Keď sa Elona Muska pred niekoľkými rokmi spýtali, ako sa mu podarilo schudnúť, priznal, že za to môže pôst a liek Wegovy. Fanúšikov to okamžite upútalo, príspevok zo sociálnej siete X sa internetom začal šíriť rýchlosťou blesku a najmä v Číne ľudia liek masovo vyhľadávali. Dnes už však nie je raritou ani na Slovensku.

Zázrak v podobe injekcie

Forbes informuje, že je od septembra dostupný aj u nás. Viaceré klinické štúdie potvrdzujú, že môže výrazne pomôcť pri chudnutí a celý proces jeho používania je pritom až dokonale jednoduchý. Injekcia do brucha alebo stehna zníži chuť do jedla, stimuluje hormón, ktorý sa do tela uvoľňuje pri konzumácii jedla a oklame mozog, aby si myslel, že organizmus je sýty.

Injekcia známa ako „Muskov zázračný liek“, ale aj iné lieky založené na tomto princípe sú pre ľudí bojujúcich s obezitou doslova požehnaním. V kombinácii so zdravým životným štýlom vďaka nim môžu začať úplne nový život. Majú však aj svoje tienisté stránky.

Nenechajte sa strhnúť davom

„Odborníčky a odborníci štátneho ústavu zdôrazňujú, že lieky nie sú módnym trendom. Užívanie tohto typu liekov má vždy prebiehať pod dohľadom lekára. Pri liekoch s obsahom účinných látok semaglutid a liraglutid hrozí riziko vzniku nežiaducich účinkov, ako sú tráviace ťažkosti (nevoľnosť, nadúvanie, vracanie) alebo vážnejšie stavy, napríklad zápal pankreasu,“ upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…