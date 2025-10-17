Elon Musk pomocou neho zázračne schudol. Prelomový liek prichádza na Slovensko, môže meniť životy
Vidina rýchleho úspechu je síce lákavá, no v mnohých prípadoch za to nestojí.
Keď sa Elona Muska pred niekoľkými rokmi spýtali, ako sa mu podarilo schudnúť, priznal, že za to môže pôst a liek Wegovy. Fanúšikov to okamžite upútalo, príspevok zo sociálnej siete X sa internetom začal šíriť rýchlosťou blesku a najmä v Číne ľudia liek masovo vyhľadávali. Dnes už však nie je raritou ani na Slovensku.
Zázrak v podobe injekcie
Forbes informuje, že je od septembra dostupný aj u nás. Viaceré klinické štúdie potvrdzujú, že môže výrazne pomôcť pri chudnutí a celý proces jeho používania je pritom až dokonale jednoduchý. Injekcia do brucha alebo stehna zníži chuť do jedla, stimuluje hormón, ktorý sa do tela uvoľňuje pri konzumácii jedla a oklame mozog, aby si myslel, že organizmus je sýty.
Injekcia známa ako „Muskov zázračný liek“, ale aj iné lieky založené na tomto princípe sú pre ľudí bojujúcich s obezitou doslova požehnaním. V kombinácii so zdravým životným štýlom vďaka nim môžu začať úplne nový život. Majú však aj svoje tienisté stránky.
Nenechajte sa strhnúť davom
„Odborníčky a odborníci štátneho ústavu zdôrazňujú, že lieky nie sú módnym trendom. Užívanie tohto typu liekov má vždy prebiehať pod dohľadom lekára. Pri liekoch s obsahom účinných látok semaglutid a liraglutid hrozí riziko vzniku nežiaducich účinkov, ako sú tráviace ťažkosti (nevoľnosť, nadúvanie, vracanie) alebo vážnejšie stavy, napríklad zápal pankreasu,“ upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv.