Šéf dopravnej polície: Slováci, kam sa ponáhľate? Kým stlačíte plyn, spomeňte si na jednu vec
Šéf dopravnej polície: Slováci, kam sa ponáhľate? Kým stlačíte plyn, spomeňte si na jednu vec

Foto: Facebook - Polícia Slovenskej republiky

Každý má právo vrátiť sa domov.

Ticho. Len blikajúce svetlá majákov a zvuk dažďa dopadajúceho na asfalt. Tam, kde sa ešte pred chvíľou odohrával život, ostali len trosky. Tragická nehoda na Horehroní začiatkom októbra zasiahla celé Slovensko – šesť ľudí, šesť príbehov, ktoré sa náhle skončili a nikto z nich sa už nevrátil domov „Kam sa ponáhľate? Kam?“ pýta sa vo videu šéf dopravnej polície, ktorý má pre Slovákov veľmi silný odkaz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AfgKwYssqeNVLoasbyrUS5VP6QM6dfe4XqY3g1zHaTy1HYoejVM8P2qfDVTPd4QKl&id=61557913903828

Nie ste sami

„To stretnutie je dôležitejšie ako život vášho dieťaťa?“ Tieto slová šéfa dopravnej polície znejú priamo, možno tvrdo, ale sú pravdivé. Sú výkrikom človeka, ktorý denne vidí následky rýchlosti, ľahkovážnosti a ľudskej neopatrnosti. Každá sekunda za volantom môže rozhodnúť, každé jedno rozhodnutie, stlačenie plynu, nepozornosť či telefonát môžu zmeniť nielen váš život. Na cestách totiž nie ste sami.

Zábery z miesta nehody / Ilustračný obrázok
V druhom aute vedľa vás možno sedí otec, ktorý sa vracia domov za svojimi deťmi. Mladá žena, ktorá sa teší na prvý deň v novej práci. Starí rodičia, ktorí vezú darčeky pre vnúčatá. Každý z nich verí, že sa večer vráti domov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1130556139207195

Skôr než stlačíte plyn

„Na cestách nie ste sami. Každé vaše rozhodnutie má svoje následky. Minulú stredu šesť ľudí neprišlo domov a už nikdy neprídu. Prosím vás, myslite na to skôr, ako stlačíte plyn,“ odkázal šéf dopravnej polície a na Slovákov apeluje, aby spomalili.

Nie kvôli pokutám, nie kvôli polícii, ale kvôli sebe. Kvôli tým, ktorí na nás čakajú. Kvôli tým, ktorí by bez nás stratili kus svojho sveta. „Každý má právo vrátiť sa domov,“ dodal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/photos/de%C5%88-d-je-tu-pok%C3%BAsme-sa-o-to-aby-bol-3-okt%C3%B3ber-d%C5%88om-bez-nehodychceme-aby-sa-tento/1226184272880472/

