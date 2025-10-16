Keď odídu vlasy, prichádza nádej. Novinka v bratislavskej nemocnici pomáha ženám prekonať najťažšie chvíle
Onkologické pacientky sa v novom kaderníctve opäť cítia ako ženy.
„Veľa ľudí mi povedalo, prečo riešim vlasy, keď som smrteľne chorá,“ priznala pre Šarm maliarka Lucia Koller, ktorá sa vyliečila z rakoviny prsníka. Strata vlasov počas onkologickej liečby nie je len estetická zmena – pre mnohé ženy je to okamih, ktorý im denne pripomína, že sú choré, že bojujú o život.
Dôležitá pomoc
Práve preto sa v Národnom onkologickom ústave v Bratislave rozhodli spraviť krok, ktorý pacientkam pomáha nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Otvorili unikátne kaderníctvo „Krása v čase boja“, jediné svojho druhu v krajinách V4. Ide o výnimočné miesto, kde pacientky namiesto prístrojov a infúzií nachádzajú zrkadlá, parochne, líčidlá, ale aj tiché rozhovory plné podpory.
Špeciálne kaderníctvo ponúka citlivé oholenie hlavy, prvý strih po opätovnom narastení vlasov, kreslenie obočia či starostlivosť o parochne zo živých vlasov. Všetky služby sú pre pacientky bezplatné.
Viac než len zdravotná starostlivosť
„Naša zdravotná starostlivosť a prístup personálu sú špičkové, ale pacientom chceme ponúknuť viac. Záleží nám nielen na ich laboratórnych alebo operačných výsledkoch, ale aj na ich prežívaní liečby a dôstojnosti,“ uviedol riaditeľ nemocnice Tomáš Alscher a dodal, že len za prvé štyri dni využilo služby kaderníctva takmer 50 pacientov.
O ich pohodu sa stará aj kozmetička, ktorá ponúka jemné masáže tváre a hydratačné masky, a v najbližšom období sa pridá aj podologička Paulína Madejová. „Počas liečby a aj po nej má veľa pacientov problémy s nechtami. Tento stav nedokáže ošetriť pedikér, musí to byť človek so zdravotníckym vzdelaním,“ vysvetlila odborníčka.