Keď odídu vlasy, prichádza nádej. Novinka v bratislavskej nemocnici pomáha ženám prekonať najťažšie chvíle
Keď odídu vlasy, prichádza nádej. Novinka v bratislavskej nemocnici pomáha ženám prekonať najťažšie chvíle

— Foto: nou.sk, Krása v čase boja / Facebook Národný onkologický ústav

Onkologické pacientky sa v novom kaderníctve opäť cítia ako ženy.

„Veľa ľudí mi povedalo, prečo riešim vlasy, keď som smrteľne chorá,“ priznala pre Šarm maliarka Lucia Koller, ktorá sa vyliečila z rakoviny prsníka. Strata vlasov počas onkologickej liečby nie je len estetická zmena – pre mnohé ženy je to okamih, ktorý im denne pripomína, že sú choré, že bojujú o život.

Dôležitá pomoc

Práve preto sa v Národnom onkologickom ústave v Bratislave rozhodli spraviť krok, ktorý pacientkam pomáha nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Otvorili unikátne kaderníctvo „Krása v čase boja“, jediné svojho druhu v krajinách V4. Ide o výnimočné miesto, kde pacientky namiesto prístrojov a infúzií nachádzajú zrkadlá, parochne, líčidlá, ale aj tiché rozhovory plné podpory. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/809512295582915

Špeciálne kaderníctvo ponúka citlivé oholenie hlavy, prvý strih po opätovnom narastení vlasov, kreslenie obočia či starostlivosť o parochne zo živých vlasov. Všetky služby sú pre pacientky bezplatné.

Viac než len zdravotná starostlivosť

„Naša zdravotná starostlivosť a prístup personálu sú špičkové, ale pacientom chceme ponúknuť viac. Záleží nám nielen na ich laboratórnych alebo operačných výsledkoch, ale aj na ich prežívaní liečby a dôstojnosti,“ uviedol riaditeľ nemocnice Tomáš Alscher a dodal, že len za prvé štyri dni využilo služby kaderníctva takmer 50 pacientov.

Markéta Konvičková.
Prečítajte si tiež: Spálenina, smejú sa jej. Superstaristka Konvičková statočne bojuje so vzácnym onkologickým ochorením

O ich pohodu sa stará aj kozmetička, ktorá ponúka jemné masáže tváre a hydratačné masky, a v najbližšom období sa pridá aj podologička Paulína Madejová. „Počas liečby a aj po nej má veľa pacientov problémy s nechtami. Tento stav nedokáže ošetriť pedikér, musí to byť človek so zdravotníckym vzdelaním,“ vysvetlila odborníčka.

Aj malé gesto môže dodať silu

