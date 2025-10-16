Po smrti zamestnanca sa postarajú o deti aj manželku. Táto firma má benefity, ktoré sú na Slovensku raritou
Oplatí sa pracovať v spoločnosti Google? Výhody majú aj pozostalí.
O rôznych výhodách zamestnancov spoločností Microsoft, Aple, IBM či Google sa už popísalo veľa. No vedeli ste, že zamestnanci spoločnosti Google majú istotu, že o ich rodiny bude postarané aj v prípade tragických udalostí? Ak zamestnanec zomrie, jeho manželka či manžel budú od firmy dostávať polovicu zamestnancovho platu po dobu desiatich rokov. Pokiaľ má zamestnanec aj deti, každé z nich bude do veku 19 rokov dostávať príspevok vo výške 1000 dolárov. Informoval o tom portál Forbes. Táto výhoda by mala platiť pre väčšinu z 34-tisíc zamestnancov technologického gigantu.
Google vo svete poskytuje svojim zamestnancom najrôznejšie benefity - je medzi nimi napríklad bezplatné strihanie vlasov, gurmánske jedlá, lekárska starostlivosť k dispozícii či hypermoderné samočistiace toalety. Na Slovensku to vôbec nie je bežné - viacerí poznajú príbehy o tom, ako zamestnávateľ dával výpovede prostredníctvom SMS a o firmách, kde sa za benefit v práci považuje obyčajná pitná voda.