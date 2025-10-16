Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím - Dobré noviny
Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím
Pre všetky utrápené ženy má osvedčený recept.

„Je krásne mať zlomené srdce,“ hovorila pred rokmi Vica Kerekes, ktorá prežila mnohé sklamania, no práve tie ju donútili kráčať ďalej. V najnovšom rozhovore pre Markízu obľúbená herečka priznala, že je zamilovaná a cíti sa nádherne. Hoci v minulosti prekonala náročný rozvod, na lásku nezanevrela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Resort Svatá Kateřina (@resortsvatakaterina)

Samovražda na javisku

Keď vraj kedysi podstúpila zvláštnu regresiu, vďaka ktorej nazrela do svojich minulých životov, zistila, že muži a láska boli vždy veľkou témou. „Dostala som sa až do 17. storočia, bolo to vo Francúzsku, a tam som na javisku spáchala kvôli jednému mužovi samovraždu. Chcela som tým poukázať na to, ako strašne ho milujem. To je to, čo som videla pri návrate do minulých životov, ale otázkou je, či je to pravda alebo nie,“ vravela pre iDNES.cz Vica Kerekes, ktorá dnes vie, že nie je správne, ak človeka ovláda strach a neistota.

Vica Kerekes.
Prečítajte si tiež: Nevlastní dom ani auto. Vicu Kerekes jedna udalosť naučila, čo je v živote skutočne dôležité

Naplno dôveruje svojej intuícii a do každého vzťahu vstupuje s tým, že je to navždy. Rovnako to cítila aj pri svojom jedinom manželovi, maďarskom fotografovi Csabovi Vighovi, s ktorým žila šesť rokov. Manželmi však boli iba deväť mesiacov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kerekes Vica (@kerekes_vica_official)

Zachránila ju Snehulienka

Ako spomínala v niekoľkých rozhovoroch, vzťah sa im rozpadol zo dňa na deň a v jednom momente prišla o minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.

Vica Kerekes.
Prečítajte si tiež: Na súde si s manželom spolu poplakali. Vicu Kerekes rozvod naučil, že nič na tomto svete nie je isté

„Keď sme sa rozlúčili s mojím manželom, vtedy mi pomohla rozprávka Snehulienka, ktorú dávali v kinách. Pozerala som sa na plátno a láska k nemu sa ma zrazu zmocnila, vytlačila žiaľ, smútok a nič som si nepriala viac ako to, aby bol šťastný,“ spomínala v rozhovore pre svetevity.sk Vica, ktorá na lásku nezanevrela a o svojom budúcom partnerovi mala jasné predstavy.

