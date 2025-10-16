Keď už nevládze, pomáha jej jedna vec. Dominika Stará kvôli nej vstáva každé ráno o 15 minút skôr - Dobré noviny
Keď už nevládze, pomáha jej jedna vec. Dominika Stará kvôli nej vstáva každé ráno o 15 minút skôr
Keď už nevládze, pomáha jej jedna vec. Dominika Stará kvôli nej vstáva každé ráno o 15 minút skôr

Dominika Stará mala posledné mesiace náročné.
Dominika Stará mala posledné mesiace náročné. — Foto: Instagram @ dstaraofficial

Známa speváčka vychováva s manželom dve ratolesti.

Dominika Stará, po novom Jurena, sa netají tým, že v poslednom čase prežíva náročné obdobie a materstvo aj starostlivosť o rodinu ju dosť vyčerpávajú. Zdravotné aj iné problémy boli v speváčkinej rodine za posledné obdobie takmer na dennom poriadku a bývalá superstaristka už bola na pokraji svojich síl. Pre Život však priznala, že keď už nevládze, pomáha jej jedna zásadná vec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Jurena (@dstaraofficial)

Hudba počká

Dominika Stará, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala po tom, ako sa zúčastnila speváckej súťaže Superstar, sa neskôr z hudobnej brandže stiahla do úzadia, aby sa mohla naplno venovať svojej rodine - manželovi Michalovi a dvom deťom - synčekovi Miškovi a dcérke Izabelke.

Dominika Jurena Stará je šťastná po boku Michala.
Prečítajte si tiež: Ženou sa stala až v svadobnú noc. Superstaristka Dominika Stará za svojho trpezlivého Michala ďakuje náhode

Rodina je totiž u nej na prvom mieste a tak sa dnes venuje najmä materským a rodičovským povinnostiam. Priznala síce, že hudba a pódium jej chýbajú, ale jej snom bolo mať rodinu a deti a pre kariéru o momenty a chvíle s nimi nechce prísť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Jurena (@dstaraofficial)

„Tak dlho som snívala o tom, že raz budem mamou, že teraz, keď ňou som, užívam si to naplno. Hudba počká, deti sú malé len raz. Tieto momenty nechcem zmeškať kvôli kariére,“ cituje speváčku portál Najmama.sk.

Najväčší dar

Časť 1 / 2

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

