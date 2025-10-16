S týmto receptom sa podaria každému. Na chorvátske slance od Lucie z MasterChefa vám stačí pár surovín - Dobré noviny
Dobré noviny
S týmto receptom sa podaria každému. Na chorvátske slance od Lucie z MasterChefa vám stačí pár surovín
S týmto receptom sa podaria každému. Na chorvátske slance od Lucie z MasterChefa vám stačí pár surovín

Lucia Knihová.
Lucia Knihová. — Foto: Instagram/luckaa_luci

Stačí pár bežných surovín a tyčinky na druhý deň už možno ani nenájdete, tvrdí Lucia.

Mala obdobie, keď piekla aj tri koláče denne. Lucii Knihovej, rodáčke z Kysuckého Nového Mesta, sa v roku 2023 podarilo v kulinárskej súťaži MasterChef prebojovať medzi šesticu najlepších amatérskych kuchárov. Pečenie je dodnes jej veľkou vášňou, o svoje recepty sa delí aj so širokou verejnosťou a ak by mohla, pri rúre by trávila celé dni.

Zamiluje si ich každý, kto ochutná

„Keď začal covid, začala som svoje recepty pridávať na Instagram, baví ma to dodnes a dúfam, že ma to ešte dlho baviť bude. Začala som so zdravšími sladkými dezertami a rýchlymi jednoduchými jedlami. Ja mám také recepty najradšej,“ prezradila Lucia o sebe pre televíziu Nova.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Knihová (@luckaa_luci)

Ostatným sa snaží dokázať, že čas strávený v kuchyni nemusí byť otravným kolotočom povinností, môže sa z neho stať forma relaxu a zdroj radosti. Nedávno zaujala netradičným tipom na pečivo, ktoré u nich doma tromflo aj legendárnu focacciu. Reč je o chorvátskych tyčinkách zvaných slance, ktoré si podľa nej zamiluje každý, kto ich ochutná.

Pepa počas natáčania MasterChefa spolu s dcérami / Záhorácky závitok.
Prečítajte si tiež: Omylom spravil inú prílohu, ktorá je perfektná. Záhorácke závitky od Pepu z MasterChefa musíte ochutnať

„Sú úplne jednoduché na prípravu, stačí pár bežných surovín a na druhý deň ich už možno ani nenájdete. Momentálne sú u nás doma číslo 1 a pripravila som pre vás detailnejší recept, aby vyšiel naozaj každému,“ tvrdí Lucia.

Chorvátske slance podľa Lucie:

