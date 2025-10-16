Užívali si tréning, keď sa jeden z nich náhle zrútil k zemi. Jan v kľúčovej chvíli zachoval chladnú hlavu
Nebol v službe, no konal ako hrdina.
Na futbalovom ihrisku v českom Meziboří pri Litvínove panovala pokojná atmosféra. Hráči si prišli po práci zabehať, oddýchnuť a na chvíľu vypnúť od každodenných starostí. Lenže to, čo sa malo skončiť obyčajným zápasom medzi priateľmi, sa v priebehu pár sekúnd zmenilo na dramatický boj o život.
Počas tréningu sa jednému z hráčov náhle zastavilo srdce a na trávnik sa zrútil bez známok života. V tej chvíli nikto netušil, že medzi amatérskymi futbalistami stojí človek, ktorý rozhodne o tom, či sa ich kamarát ešte niekedy nadýchne.
Rozhodovali sekundy
Jan nezaváhal ani na chvíľu. Okamžite pribehol k mužovi, skontroloval dýchanie a začal s masážou srdca. „Bolo potrebné konať rýchlo. Okamžite som pristúpil k nepriamemu masírovaniu srdca a s použitím súkromného AED sa podarilo obnoviť základné životné funkcie,“ cituje česká polícia slová Jana Liboměrského, veliteľa stanice v Meziboří.
„Rád by som poďakoval všetkým prítomným za podiel na záchrane života nášho kamaráta. Bola to nepríjemná situácia, ktorá bola dôkazom spoločného ľudského úsilia,“ dodal slová vďaky muž, ktorý nezaváhal.