Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov
Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov
Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.
Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám. — Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

V nešťastí spoznáš dobrú dušu. 

„Dobrý deň, som účastníčka včerajšej nehody dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou. Sedela som vo vlaku z Rožňavy do Košíc.“ Týmito slovami začína správa, ktorá prišla policajtom po pondelkovej zrážke vlakov a ktorá svojou úprimnosťou dojala desaťtisíce ľudí. Cestujúca Veronika ukázala, že v prípade núdze sa Slováci opäť dokázali spojiť.

Správa, ktorá poteší

Slovensko v pondelok ochromila správa o obrovskej nehode na juhovýchode krajiny. „Bol to náraz, ako keby vybuchla bomba,“ hovorili cestujúci po hrozivej zrážke dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou, počas ktorej sa zranilo 69 ľudí, z čoho sedem ťažko. Ako však prezradila Veronika, ktorá v jednom z vlakov sedela, po nehode sa ukázala ľudská dobrota a spolupatričnosť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid0vqJya6JRqV5sEZ15WZBzHyZzJhMF2dLtNGZVeo29GDfsCeu74jUJ6wWgev1SQwPel

„Je 6 hodín ráno a nedokážem aktuálne kvôli bolestiam poriadne ani ležať, rozhodla som sa využiť čas prospešnejšie a chcela by som POĎAKOVAŤ všetkým záchranným zložkám: ZZS, LZZS, PZSR, HaZZ a všetkým, ktorí boli pri včerajšej nehode prítomní,“ spomenula každého, kto priložil ruku k dielu a pomohol desiatkam cestujúcich.

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok
Veronika sa poďakovala aj všetkým ostatným, ktorých pozície nedokázala vymenovať. „Milej pani od PZSR, ktorá bola niečo ako psychologická pomoc, neobišla ani jedného zraneného, každému sa prihovorila, pohladkala každého a vypočula, pomohla,“ opísala svoj zážitok s policajtkou.

Ľudskosť je v každom z nás

Slová vďaky smerovali aj záchranárom z okolia, ktorí pomáhali každému, kto čo i len trochu kríval, alebo sa držal nejakej časti tela a mal bolesti. „Ďakujem aj chlapcom z HaZZ z celého širokého okolia, ktorí boli tiež úplne fantastickí, niesli ľudom batožinu, ponakladali nás do autobusov, do sanitiek, urobili zo svojho vlastného tela pri zranených clonu/bariéru, keď prilietavali a odlietavali vrtuľníky, ďalej ďakujem aj skvelému tímu z Červeného krížu, ktorí boli taktiež úplne perfektní a upokojovali nás v autobusoch smerom do nemocnice,“ rozvádza.

