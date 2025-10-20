Markíz z autobusu ju očaril na prvý pohľad. Adu Strakovú podporil jej Zdenko aj v kľúčových okamihoch
Z televízie ju vyhodili v momente, keď neohla chrbát.
„Udržala som si svoju rodinu a to považujem za svoj najväčší úspech,“ opakuje legendárna televízna hlásateľka Ada Straková, ktorá prežívala hviezdnu kariéru až do chvíle, keď ju počas jedného večerného vysielania vyhodili, pretože odmietla prečítať hanlivý text. V momentoch, keď neohla chrbát, pri nej stál aj jej manžel Zdenko, za ktorého je vydatá už 47 rokov. Aj po takej dlhej dobe Ada Straková hovorí, že je jej rytierom, pri ktorom objavila tajomstvo spokojného vzťahu. Zatiaľ čo slovenské ženy sú podľa nej veľmi majetnícke, ona sa celý život snaží správať inak.
Hlásateľkou z trucu
„Vyskúšala som si recitačné preteky, bábkoherectvo. Sedem rokov som bola členkou bábkohereckého súboru vo svojej rodnej Kremnici, potom som sa zúčastnila na speváckej súťaži v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu, tak čo iné ostávalo? Len obrazovka a svetlá reflektorov,“ zhodnotila v relácii Sieň slávy svoju životnú cestu Ada Straková, ktorá pôvodne študovala francúzštinu – slovenčinu a o kariére hlásateľky ani nechyrovala.
„Študovala som na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a bola som už na konci štúdia. Písala som diplomovú prácu vo francúzštine. Jeden večer mi môj otecko povedal: ‚Adka, pred televíznymi novinami Elenka Galanová čítala oznam o konkurze na programovú hlásateľku. Neprihlásiš sa?‘ A ja som mu povedala: ‚Prečo nie?‘ Otec to však nemyslel vážne, bral to skôr ako žart,“ prezradila rodáčka z Kremnice, ktorej otec konkurz rázne zakázal, no ona tam nakoniec išla z trucu.
„Dvadsaťdva rokov som svojho otca poslúchala a prvýkrát v živote som ho neposlúchla. Na druhý deň som išla na poštu s prihláškou. Následne som mu zatelefonovala do práce a povedala som mu o prihláške. On mi zložil slúchadlo,“ povedala otvorene Ada Straková, ktorá spomedzi 120 dievčat konkurz nakoniec vyhrala, pretože komisiu očarila svojou suverénnosťou a výrečnosťou.
Skončila na vrchole
Vtedy ako mladé dievča ani netušila, že ju raz z verejnoprávnej televízie vyhodia, pretože odmietne prečítať urážlivé slová.