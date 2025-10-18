Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty
Známa herečka vychováva s manželom syna Juliana Daniela.
„Som zdravá, spokojná, mám krásnu rodinu, ja si naozaj ani nič viac neprajem,“ povedala s úsmevom pre Šarm Mirka Partlová, ktorá na začiatku apríla oslávila okrúhlu štyridsiatku. Herečka a speváčka, ktorá je divákom dobre známa nielen z televíznych obrazoviek, posledných päť rokov prežíva jedno z najkrajších životných období.
Po niekoľkých nevydarených vzťahoch sa totiž aj na ňu nakoniec usmialo šťastie, keď stretla muža svojho života Mateja Gálisa, takmer o desať rokov mladšieho syna známeho moderátora. Obaja sa do seba zamilovali a len po pár mesiacoch randenia sa zasnúbili. Svoju lásku potom korunovali aj potomkom, synčekom Julianom Danielom. Umelkyňa tak žije spokojným rodinným životom a rolu mamičky aj manželky si naplno užíva.
Bitkárka
Rodáčka z Malaciek vraj už odmalička bola ako chalanisko. V rozhovore pre Korzár si spomína na to, ako sa jej na škole ušli aj dvojky zo správania. „Veľmi rada som sa totiž bila,“ hovorí v rozhovore so smiechom.
Spev ju podľa vlastných slov bavil už na základnej škole a chodila na rôzne spevácke súťaže na Záhorí. Na jednej z nich si ju všimli ľudia z agentúry, a tak dostala možnosť zúčastniť sa konkurzu do muzikálu Hamlet. V tom čase bola Mirka ešte len študentkou konzervatória.
Na konkurz išla s babičkou
„Úplnou zhodou okolností k nim (do agentúry, pozn. red.) o nejaký čas prišiel Andy Hryc, že pripravuje muzikál, aby mu ukázali, aké baby teraz letia. Tam sa mu zapáčila moja fotka, takže mi zatelefonovali – pričom vôbec netušili, že som sa dostala na konzervatórium – či by som nemohla prísť na druhý deň na konkurz. Bola som z toho totálne vyhúkaná a na konkurz som šla s babičkou,“ prezradila herečka so smiechom.
Rodičia netušili, čo povolanie herečky obnáša, ale svoju dcéru od neho neodhovárali, skôr naopak. Tešili sa, pretože videli, že jej to poskytuje potešenie a robí radosť. „V muzikáli som navyše dostala možnosť veľa spievať, čo sa mi nesmierne páčilo, takže mama si vydýchla, že som konečne našla svoj smer a niečo, čo ma teší,“ dodala Mirka Partlová, ktorá sa vypracovala na veľkú muzikálovú hviezdu.
Veľmi zaľúbení
Zatiaľ čo na doskách, ktoré znamenajú svet, sa Mirke darilo, v súkromí to spočiatku také ružové nebolo.