Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Monika Nemčoková obliekala v minulosti mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka.

Topánočka, čo za to chceš, pýtal sa jej. Stylistka Mikuláša Černáka Monika za minulosťou zavrela dvere

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

SLEDUJE NÁS 207 224 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.
Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi. — Foto: Instagram/partlovamirka

Známa herečka vychováva s manželom syna Juliana Daniela.

„Som zdravá, spokojná, mám krásnu rodinu, ja si naozaj ani nič viac neprajem,“ povedala s úsmevom pre Šarm Mirka Partlová, ktorá na začiatku apríla oslávila okrúhlu štyridsiatku. Herečka a speváčka, ktorá je divákom dobre známa nielen z televíznych obrazoviek, posledných päť rokov prežíva jedno z najkrajších životných období.

Po niekoľkých nevydarených vzťahoch sa totiž aj na ňu nakoniec usmialo šťastie, keď stretla muža svojho života Mateja Gálisa, takmer o desať rokov mladšieho syna známeho moderátora. Obaja sa do seba zamilovali a len po pár mesiacoch randenia sa zasnúbili. Svoju lásku potom korunovali aj potomkom, synčekom Julianom Danielom. Umelkyňa tak žije spokojným rodinným životom a rolu mamičky aj manželky si naplno užíva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ᴹᴵᴿᴷᴬ ᴾᴬᴿᵀᴸᴼⱽᴬ (@partlovamirka)

Bitkárka

Rodáčka z Malaciek vraj už odmalička bola ako chalanisko. V rozhovore pre Korzár si spomína na to, ako sa jej na škole ušli aj dvojky zo správania. „Veľmi rada som sa totiž bila,“ hovorí v rozhovore so smiechom.

Mirka Partlová je už päť rokov šťastne vydatá a vychováva syna.
Prečítajte si tiež: Na trpezlivosti ešte pracuje. Mirka Partlová v úprimnej spovedi priznala, ako ju zmenilo materstvo

Spev ju podľa vlastných slov bavil už na základnej škole a chodila na rôzne spevácke súťaže na Záhorí. Na jednej z nich si ju všimli ľudia z agentúry, a tak dostala možnosť zúčastniť sa konkurzu do muzikálu Hamlet. V tom čase bola Mirka ešte len študentkou konzervatória.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ᴹᴵᴿᴷᴬ ᴾᴬᴿᵀᴸᴼⱽᴬ (@partlovamirka)

Na konkurz išla s babičkou

„Úplnou zhodou okolností k nim (do agentúry, pozn. red.) o nejaký čas prišiel Andy Hryc, že pripravuje muzikál, aby mu ukázali, aké baby teraz letia. Tam sa mu zapáčila moja fotka, takže mi zatelefonovali – pričom vôbec netušili, že som sa dostala na konzervatórium – či by som nemohla prísť na druhý deň na konkurz. Bola som z toho totálne vyhúkaná a na konkurz som šla s babičkou,“ prezradila herečka so smiechom.

Mirka Partlová sa rozhodla pred Vianocami pre dobrý skutok.
Prečítajte si tiež: Toto je naša nová láska, raduje sa Mirka Partlová. Do jej rodinky pred Vianocami pribudol nový člen

Rodičia netušili, čo povolanie herečky obnáša, ale svoju dcéru od neho neodhovárali, skôr naopak. Tešili sa, pretože videli, že jej to poskytuje potešenie a robí radosť. „V muzikáli som navyše dostala možnosť veľa spievať, čo sa mi nesmierne páčilo, takže mama si vydýchla, že som konečne našla svoj smer a niečo, čo ma teší,“ dodala Mirka Partlová, ktorá sa vypracovala na veľkú muzikálovú hviezdu.

Veľmi zaľúbení

Zatiaľ čo na doskách, ktoré znamenajú svet, sa Mirke darilo, v súkromí to spočiatku také ružové nebolo.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…