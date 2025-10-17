Bola divoká, žiadna princeznička. Dievčinu s chlapčenskou povahou spoznalo celé Československo
Hoci sa rýchlo stala slávnou, v detstve vraj nebola o nič ukrátená.
Každú návštevu vždy doma rýchlo usadila a hneď si vydupala pozornosť. Bola divoká, odmalička rada spievala, mala ambicióznu sestru, ktorá ju vkuse vodila na hodiny spevu a keď dievčina z fotografie oslávila piate narodeniny, stala sa z nej hviezda. Pre šoubiznis sa vraj narodila a hoci má popularita aj tienisté stránky, ona ich vždy brala ako súčasť svojho poslania. Za život, aký žije, je dodnes vďačná a nič by na ňom nemenila.