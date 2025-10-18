Keď sa zbláznil do Rómky, dostal nakladačku. Jozef Vajda až neskôr pochopil, že ženy nie sú zmyslom života
Až pri drzej Júlii ukončil kariéru Casanovu.
Vraj keby stretol na ulici svoje mladšie ja, povedal by mu jediné: „Neblbni.“ Jozef Vajda prežil od prvého zamilovania sa do Rómky obdobie, ktoré by niektorí nazvali „Casanovovskou érou“, no nakoniec našiel recept na šťastný vzťah. Herec sa dnes smeje nad svojimi mladíckymi dobrodružstvami, ale priznáva, že každá „blbosť“ ho priviedla k niečomu cennejšiemu – k skutočnej láske.
Bitka od bratov
Mama bola z rodiny roľníkov a statkárov, ktorí dreli na poliach a lúkach, otec bol zase lekárom a mestským človekom. „Ale mne viac prirástla k srdcu tá dedina,“ prezradil pre Pravdu Jožko Vajda, ktorý vyrastal v Piešťanoch, no najmä v kúpeľoch v Nimnici, ktoré založil jeho otec. Práve kúpele a jeho okolie sú jeho osudom – prežil tam prvú nešťastnú lásku a stretol tam obe svoje manželky.
„Za dedinou boli kúpele a ja som sa ako 12-ročný zbláznil do jednej Rómky. Bolo tam dosť veľa Rómov a ona bola úplne nádherná. Doteraz si pamätám, ako vyzeralo to dievča,“ spomínal v Bekimovom horúcom kresle na svoju prvú lásku, ktorá nedopadla najlepšie.
„Od jej bratov som dostal hroznú nakladačku, ale fakt hroznú. Na to tiež nikdy nezabudnem. Ja som sa s ňou totiž stretol na rande a oni sa to dozvedeli. Potom sa ospravedlňovali, lebo k ničomu medzi nami nedošlo, bolo to ešte detské. Ale na tú babu nikdy nezabudnem,“ priznal Jožko Vajda. „Vtedy som doslova za nič dostal bitku a potom za všetko, čo som urobil, som už bitku nedostal,“ zasmial sa a dodal, že od tej doby začala jeho obsesia ženami.
Jediný zmysel života
„Ja som mal jedno obdobie, ktoré trvalo dosť dlho. Od toho tínedžerského veku až do tridsiatky-štyridsiatky, keď to ozaj frčalo. Ženy boli vtedy mojím jediným zmyslom života,“ povedal otvorene herec, ktorý takéto obdobie prežíval, hoci bol ženatý.