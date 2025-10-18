Keď sa zbláznil do Rómky, dostal nakladačku. Jozef Vajda až neskôr pochopil, že ženy nie sú zmyslom života - Dobré noviny
Keď sa zbláznil do Rómky, dostal nakladačku. Jozef Vajda až neskôr pochopil, že ženy nie sú zmyslom života
Keď sa zbláznil do Rómky, dostal nakladačku. Jozef Vajda až neskôr pochopil, že ženy nie sú zmyslom života

Jozef Vajda v mladosti a v súčasnosti.
Jozef Vajda v mladosti a v súčasnosti. — Foto: Facebook - Jozef Vajda; Instagram - jozefvajda_official (Katarina Hoffmann Šlesarova)

Až pri drzej Júlii ukončil kariéru Casanovu.

Vraj keby stretol na ulici svoje mladšie ja, povedal by mu jediné: „Neblbni.“ Jozef Vajda prežil od prvého zamilovania sa do Rómky obdobie, ktoré by niektorí nazvali „Casanovovskou érou“, no nakoniec našiel recept na šťastný vzťah. Herec sa dnes smeje nad svojimi mladíckymi dobrodružstvami, ale priznáva, že každá „blbosť“ ho priviedla k niečomu cennejšiemu – k skutočnej láske.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/JozefVajda.sk/photos/pb.100063671111660.-2207520000/687355017950707/?type=3

Bitka od bratov

Mama bola z rodiny roľníkov a statkárov, ktorí dreli na poliach a lúkach, otec bol zase lekárom a mestským človekom. „Ale mne viac prirástla k srdcu tá dedina,“ prezradil pre Pravdu Jožko Vajda, ktorý vyrastal v Piešťanoch, no najmä v kúpeľoch v Nimnici, ktoré založil jeho otec. Práve kúpele a jeho okolie sú jeho osudom – prežil tam prvú nešťastnú lásku a stretol tam obe svoje manželky.

Jozef Vajda a Zdena Studenková / Dvaja muži pod posteľou
Prečítajte si tiež: Keď ju uvidel v zelených minišatách, zamiloval sa. Vajda a Studenková vedeli, že manželmi by boli krátko

„Za dedinou boli kúpele a ja som sa ako 12-ročný zbláznil do jednej Rómky. Bolo tam dosť veľa Rómov a ona bola úplne nádherná. Doteraz si pamätám, ako vyzeralo to dievča,“ spomínal v Bekimovom horúcom kresle na svoju prvú lásku, ktorá nedopadla najlepšie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

„Od jej bratov som dostal hroznú nakladačku, ale fakt hroznú. Na to tiež nikdy nezabudnem. Ja som sa s ňou totiž stretol na rande a oni sa to dozvedeli. Potom sa ospravedlňovali, lebo k ničomu medzi nami nedošlo, bolo to ešte detské. Ale na tú babu nikdy nezabudnem,“ priznal Jožko Vajda. „Vtedy som doslova za nič dostal bitku a potom za všetko, čo som urobil, som už bitku nedostal,“ zasmial sa a dodal, že od tej doby začala jeho obsesia ženami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

Jediný zmysel života

„Ja som mal jedno obdobie, ktoré trvalo dosť dlho. Od toho tínedžerského veku až do tridsiatky-štyridsiatky, keď to ozaj frčalo. Ženy boli vtedy mojím jediným zmyslom života,“ povedal otvorene herec, ktorý takéto obdobie prežíval, hoci bol ženatý.

