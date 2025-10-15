Čo si môžu priať rodičia najviac? Renáta Názlerová sa pochválila krásnou novinkou spoza oceánu
Známa moderátorka sa dočkala ďalšej významnej životnej udalosti.
Pred časom oslávila 33 spoločných rokov so svojím životným partnerom, teraz sa môže pochváliť ďalšou krásnou správou. Moderátorke Renáte Názlerovej tentokrát urobil radosť jej syn Maťko, ktorý sa rozhodol pre významný životný krok. Odkaz jeho mamy bol plný šťastia a dojatia.
Najlepšie rozhodnutie v živote
Renáta a jej manžel Jozef sa po prvý raz videli na liečení, kde sa zotavovala zo športových zranení, a okamžite si padli do oka. „Vošla som do reštaurácie, zbadala som ho tam a vedela som, že sa zaňho vydám,“ spomínala moderátorka pre Šarm.
Tak sa aj stalo a v septembri obaja oslávili už 33 spoločných rokov, ktoré boli plné nielen lásky a harmónie, ale aj náročných a ťažkých chvíľ. „Dnes teda máme 33. výročie. Síce neviem, ako sa nám ho dnes podarí osláviť, ale čo určite viem... že to bolo najlepšie rozhodnutie môjho života,“ napísala na sociálnej sieti Renáta Názlerová, ktorá má teraz ďalší dôvod na radosť.
Hrdí rodičia
V Spojených štátoch amerických sa totiž pred oltár postavil jej syn Maťko, ktorý svoje áno povedal životnej partnerke Miške. Známa moderátorka neskrýva svoju veľkú radosť a novomanželom venovala aj krásne slová.