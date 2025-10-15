Malá krajina, veľký úspech! Slovenský bar je medzi najlepšími na svete, dostal sa medzi absolútnu elitu
Svetová barová špička má nového člena.
Ak by ste čakali, že medzi najlepšími barmi sveta nájdete len tie v metropolách ako Londýn, New York či Hongkong, možno vás nasledujúce riadky prekvapia. Tento rok sa do elitnej spoločnosti dostalo aj Slovensko. A nie len tak hocijako – náš zástupca sa zaradil priamo medzi tridsiatku najlepších na planéte.
Prestížne ocenenie
Ako informovali Bratislavské noviny, rebríček The World’s 50 Best Bars 2025 vznikol v roku 2009 a odvtedy sa stal celosvetovým meradlom kvality, kreativity a výnimočných zážitkov.
Stojí za ním viac než 800 odborníkov na nápoje z celého sveta, ktorí anonymne hlasujú na základe svojich osobných skúseností v posledných mesiacoch. Tento zoznam je považovaný za akúsi barovú obdobu Michelinských hviezd a dostať sa doň znamená patriť medzi absolútnu svetovú špičku.
Slovenský úspech
A práve tento rok sa to podarilo aj jednému slovenskému baru.