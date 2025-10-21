Zničia rakovinu a sú účinné na sto percent. Prirodzení zabijaci prinášajú nádej, aká tu ešte nebola - Dobré noviny
Zničia rakovinu a sú účinné na sto percent. Prirodzení zabijaci prinášajú nádej, aká tu ešte nebola
Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Zničia rakovinu a sú účinné na sto percent. Prirodzení zabijaci prinášajú nádej, aká tu ešte nebola

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: Pixabay: Iffany, Unsplash: Jose Antoinne

Výsledky výskumu prekvapili aj samotných vedcov.

Budeme mať čoskoro k dispozícii ničiteľa rakoviny? Zdá sa, že vedci z Harvardu a Massachusettského technologického inštitútu (MIT) spôsobili v onkológii a imunoterapii hotovú revolúciu. Navrhli totiž pokročilý typ imunitných buniek, ktoré dokážu zničiť rakovinu a zároveň sa vyhnú útoku vlastnej obranyschopnosti. Informovali o tom portály Daily Mail a Science Daily.

Vedci prišli na revolučný objav.
Vedci prišli na revolučný objav. Foto: Pixabay: fernandozhiminaicela

Imunitný systém bunky vnímal ako cudzorodé

Doterajšie bunkové terapie vyžadovali zdĺhavú výrobu prispôsobenú individuálnym potrebám každého pacienta. Nový typ liečby však umožňuje lekárom siahnuť po bunkách, ktoré sú pripravené reagovať hneď po diagnostikovaní onkologického ochorenia. „Rakovina tak čelí protivníkovi, ktorý je rovnako prispôsobivý a rýchly ako ona sama,“ uvádza Science Daily.

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Domáci zázrak proti najčastejšej rakovine Slovákov. Zabrániť jej návratu môže pomôcť bežný a lacný liek

Doteraz bežné NK a CAR-T bunky, ktoré sa dlhodobo skúmali v súvislosti s liečbou rakoviny, sú minulosťou. Imunitný systém pacienta ich spravidla detegoval ako cudzorodé a z tela ich odstránil. Bostonskí vedci preto vytvorili úplne novú generáciu buniek CAR-NK s dlhšou životnosťou. V štúdii publikovanej v magazíne Nature Communications vedci inováciu testovali na modifikovaných myšiach s ľudským, resp. humanizovaným imunitným systémom. Myšiam najskôr implantovali bunky spôsobujúce lymfóm.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Pixabay: FRANK ELISANTE

Skupina myší, ktorá dostala geneticky upravené CAR-NK bunky, sa lymfómu úplne zbavila, pričom ešte tri týždne po skončení liečby boli bunky CAR-NK činné. Novovytvorené bunky teda zničili rakovinové bunky a zároveň sa vyhli útokom imunitného systému hostiteľa. Naopak, skupina myší, ktorá dostala bežné NK alebo CAR-T bunky, na liečbu takmer vôbec nereagovala. Po dvoch týždňoch u nich imunitné bunky vymizli a rakovina sa nekontrolovateľne šírila ďalej. Tento prevratný záver otvára dvere ďalším klinickým výskumom.

Čo sa im vlastne podarilo?

