Zničia rakovinu a sú účinné na sto percent. Prirodzení zabijaci prinášajú nádej, aká tu ešte nebola
Výsledky výskumu prekvapili aj samotných vedcov.
Budeme mať čoskoro k dispozícii ničiteľa rakoviny? Zdá sa, že vedci z Harvardu a Massachusettského technologického inštitútu (MIT) spôsobili v onkológii a imunoterapii hotovú revolúciu. Navrhli totiž pokročilý typ imunitných buniek, ktoré dokážu zničiť rakovinu a zároveň sa vyhnú útoku vlastnej obranyschopnosti. Informovali o tom portály Daily Mail a Science Daily.
Imunitný systém bunky vnímal ako cudzorodé
Doterajšie bunkové terapie vyžadovali zdĺhavú výrobu prispôsobenú individuálnym potrebám každého pacienta. Nový typ liečby však umožňuje lekárom siahnuť po bunkách, ktoré sú pripravené reagovať hneď po diagnostikovaní onkologického ochorenia. „Rakovina tak čelí protivníkovi, ktorý je rovnako prispôsobivý a rýchly ako ona sama,“ uvádza Science Daily.
Doteraz bežné NK a CAR-T bunky, ktoré sa dlhodobo skúmali v súvislosti s liečbou rakoviny, sú minulosťou. Imunitný systém pacienta ich spravidla detegoval ako cudzorodé a z tela ich odstránil. Bostonskí vedci preto vytvorili úplne novú generáciu buniek CAR-NK s dlhšou životnosťou. V štúdii publikovanej v magazíne Nature Communications vedci inováciu testovali na modifikovaných myšiach s ľudským, resp. humanizovaným imunitným systémom. Myšiam najskôr implantovali bunky spôsobujúce lymfóm.
Skupina myší, ktorá dostala geneticky upravené CAR-NK bunky, sa lymfómu úplne zbavila, pričom ešte tri týždne po skončení liečby boli bunky CAR-NK činné. Novovytvorené bunky teda zničili rakovinové bunky a zároveň sa vyhli útokom imunitného systému hostiteľa. Naopak, skupina myší, ktorá dostala bežné NK alebo CAR-T bunky, na liečbu takmer vôbec nereagovala. Po dvoch týždňoch u nich imunitné bunky vymizli a rakovina sa nekontrolovateľne šírila ďalej. Tento prevratný záver otvára dvere ďalším klinickým výskumom.