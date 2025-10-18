Fertucha našich babičiek je hitom tejto sezóny. Prestížna prehliadka ukázala, že má aj hlbší význam
Uctili si ňou pracovité ženy z celého sveta.
Keď sa povie „babičkina zástera“, každý z nás si zrejme predstaví to isté - kvetované fertuchy, v ktorých sa srdečné starenky premávajú od svitu do mrku. Málokomu by však napadlo, že práve tento kus oblečenia niekedy zažiari na módnej prehliadke. O to prekvapujúcejšie je, že sa to nedávno naozaj stalo.
Pocta pracovitým ženám
Talianska módna návrhárka Miuccia Prada chcela svojou novou kolekciou vzdať hold pracovitým ženám, na ktorých stoja celé domácností, a obyčajnú zásteru premenila na symbol sily a ochrany. Skombinovala ich s oblečením, ktoré spája eleganciu s funkčnosťou a poukázala na to, aká je ženská práca nedocenená.
„Miu Miu sa vždy inšpirovala a zároveň pretvárala množstvo ženských archetypov, od milých dievčat, cez primabaleríny, francúzske slúžky až po školáčky,“ vysvetlila pre magazín Elle kultúrna strategička Emily Carmeli. Návrhárka Miuccia má podľa nej neuveriteľnú schopnosť vziať do rúk aktuálny trend a prevrátiť ho hore nohami.
Oslava toho, čo nie je vidieť
Jej posledná kolekcia vraj poukazuje aj na iracionálne očakávania, že moderná žena má byť produktívna, ale bez námahy, má emócie držať na uzde, no zároveň má byť autentická a má byť starostlivá, ale zasa nie príliš.