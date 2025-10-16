Keď lekári vyslovili diagnózu, zrútil sa im svet. Pomôžme sedemročnému Marcelkovi vyhrať boj s leukémiou
Má len sedem rokov, no zvádza ten najväčší boj.
Sedemročný Marcelko z juhu Slovenska ešte donedávna viedol bezstarostný detský život. Hral sa so svojou sestrou, tešil sa na školu a sníval o prázdninách. Na jar sa však jeho zdravotný stav náhle zhoršil. Bol bledý, unavený, prestal jesť a mal problém chodiť. Rodičia sa obrátili na lekárov v Nových Zámkoch, kde zistili, že chlapček trpí anémiou a má kriticky nízky počet krviniek. O niekoľko hodín neskôr ho vrtuľník previezol do Bratislavy na Kramáre, kde lekári vyslovili diagnózu, ktorá zmenila život celej rodine – leukémia.
Odlúčenie a finančné ťažkosti
Začal sa dlhý a náročný boj o zdravie. Marcelko s mamou strávili prvé tri mesiace v nemocnici, zatiaľ čo jeho sestra ostala doma v starostlivosti otca a babky. Dni odlúčenia, neistoty a strachu boli pre rodinu mimoriadne náročné, no všetci veria, že spoločne to zvládnu. Liečba leukémie si vyžaduje čas, silu a trpezlivosť. Niekedy musí byť pozastavená, keď klesnú hodnoty krvných buniek, a každý pokrok je malým víťazstvom.
Okrem psychickej a fyzickej záťaže rodina čelí aj veľkým finančným ťažkostiam. Cestovanie do nemocnice, lieky, dezinfekčné prostriedky, strava, školské potreby či oblečenie – to všetko predstavuje náklady, ktoré denne rastú. Matka sa naplno stará o Marcelka a otec robí, čo môže, aby rodinu udržal nad vodou. Napriek ich snahe výdavky presahujú ich možnosti.