Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať
Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.
Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia. — Foto: Detský klub FÉNIX

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným imidžom sú vítané. 

Bronislava Černeková je milá, sympatická učiteľka s veľmi pozitívnym vzťahom k deťom. Má rada tvorivé hry a detský smiech. Aj keď vyštudovala učiteľstvo v kombinácii dejepis – filozofia, ťahalo ju to k deťom s mladším ročníkom výroby, a tak sa stala učiteľkou v materskej škole. Po rôznych peripetiách v jej bývalom zamestnaní - v materskej škole, kde musela aj v lete nosiť dlhý rukáv, aby zakryla tetovania - sa s bývalou kolegyňou rozhodli založiť si vlastný detský klub Fénix. V ňom majú majú zhodou okolností všetky učiteľky tetovania - a nemusia si ich zakrývať. Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá.

Pre DOBRÉ NOVINY sa s Broňou rozprávala Mária Jakúbeková. Obe sa poznajú z vysokej školy, preto si v rozhovore tykajú.

V rozhovore s Broňou Černekovou sa dozviete:

- prečo sa stala učitelkou na materskej škole
- čo bolo prvotným impulzom, ktorý ju doviedol k malým deťom
- ako vznikol ich neobvyklý detský klub
- aké problémy mávajú na Slovensku učiteľky s tetovaním
- či majú deti s tetovaním problém
- čo podľa nej robí z pedagogičky dobrú učiteľku

„Pôvodne som chcela byť učiteľka dejepisu, no nejako som sa ocitla v materskej škole a zatiaľ nemám potrebu to meniť," ozrejmila na úvod. Aj keď sa do škôlky dostala vďaka obyčajnej náhode, dnes svoju prácu miluje. Presvedčili ju detičky? „Áno (úsmev). Keď som chodila do škôlky na prax, vtedy som si hovorila, že toto radšej nie (smiech), ale človek si na ne zvykne a pochopí, že malé deti majú v sebe veľké čaro," priznala s nadhľadom. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122125307804829483&set=pcb.122125308044829483

Po čase si s bývalou kolegyňou založila vlastný detský klub. Čo učiteľky k ich rozhodnutiu viedlo? „V podstate to ani nebol môj impulz, nikdy som o ničom takom nesnívala - sama s tým teraz bojujem," smeje sa. „Bývalá kolegyňa, ktorá robila zástupkyňu v materskej škole, dostala ponuku od rodičov otvoriť si vlastnú škôlku, resp. detský klub s prísľubom, že pôjdu s ňou. Ona zasa oslovila mňa a mne sa táto myšlienka zdala super (úsmev)," vysvetlila.

Detský klub Fénix aktuálne navštevuje 19 detí. Pre lepšie pochopenie, ako taký detský klub funguje, Bronislava osvetlila, že nejde o škôlku s jaslami. „Máme deti od troch do šiestich rokov a jedného maličkého chlapčeka, ktorého sme si vzali na skúšku, ale je úplne parádny, takže si ho už necháme (úsmev). Detský klub Fénix je vedený ako homeschooling, pričom môžeme mať aj predškolákov, lebo nás jedna škôlka zastrešuje. Tam budú chodiť na preskúšanie," dodala. 

9-ročný Aiden Wilkins si ide za svojím životným snom.
Prečítajte si tiež: Malý génius vymenil rozprávky za štúdium mozgu. Deväťročný chlapec má jednu ambicióznu túžbu

