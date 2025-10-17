Toto miesto v kúpeľni je rajom pre baktérie. Používame ho každý deň, no málokto sa oň pravidelne stará - Dobré noviny
Toto miesto v kúpeľni je rajom pre baktérie. Používame ho každý deň, no málokto sa oň pravidelne stará
Toto miesto v kúpeľni je rajom pre baktérie. Používame ho každý deň, no málokto sa oň pravidelne stará

Ilustračné foto — Foto: Freepik @teksomolika, @freepik

Tam, kde hľadáte čistotu, sa skrýva nečakané riziko.

Sprcha je pre väčšinu z nás symbolom čistoty. Teplá voda, para, vôňa šampónu – lenže práve tu, v prostredí, ktoré spájame s hygienou, sa skrýva prekvapivý problém. Podľa odborníkov sa práve v sprchovej hlavici a hadici často tvorí živný priestor pre mikróby a baktérie, ktoré sa pri každom sprchovaní môžu dostať do vzduchu aj na našu pokožku. Ako upozorňuje BBC, teplé a vlhké prostredie je pre ne ideálne a my o tom často ani netušíme.

Mikroskopický svet v sprche

V poslednom úseku potrubia, v sprchovej hadici či hlavici, sa vytvárajú biofilmy – slizké mikrokomunity baktérií a húb, ktoré sa zachytávajú na vnútorných stenách. Odborníci ich prirovnávajú k malým mestám, v ktorých mikróby prežívajú a rozmnožujú sa.

Foto: Freepik, @user18526052

Keď pustíme vodu, jemné fragmenty týchto biofilmov sa rozptýlia do prúdu a niektoré sa dostanú aj do vzduchu v podobe aerosólov. „Najväčší nával týchto častíc vzniká počas prvých minút po zapnutí horúcej vody,“ píše BBC. Práve vtedy je expozícia najvyššia.

Väčšina baktérií je neškodná, no existujú výnimky

Väčšina mikróbov, ktoré sa vo vašej sprche usadia, je neškodná. Výskumy však potvrdili aj prítomnosť húb rodu Exophiala, Fusarium či Malassezia a mykobaktérií, ktoré sú príbuzné pôvodcom niektorých ochorení.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Jedno miesto pri sprchovaní zanedbávame. Dôsledkom je zápach a kožné problémy, upozorňuje dermatológ

Zdravým ľuďom väčšinou neublížia, no pre ľudí s oslabenou imunitou alebo s chronickými ochoreniami môže byť kontakt s nimi rizikovejší. Aj preto nemocnice pristupujú k výmene sprchových hlavíc a ich dezinfekcii omnoho prísnejšie.

Teplota, materiál a údržba rozhodujú

