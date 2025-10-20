Keby si nezabudol okuliare, nikdy by sa nestretli. Matejovi Landlovi a Janke zmenila život obyčajná náhoda
Známy herec spoznal svoju manželku pred takmer 23 rokmi.
„Je fascinujúce, ako mikrosekundy človeku zmenia život,“ zamyslel sa nedávno Matej Landl v rozhovore pre rádio Melody, keď si zaspomínal na prvé stretnutie so svojou manželkou. Jeden z našich najvýraznejších hercov si na pravú lásku musel počkať.
Obyčajná náhoda mu potom zmenila celý život, keď po rozvode s prvou manželkou doňho Amorov šíp narazil s veľkou silou. Doslova. Pri bratislavskom PKO totiž do neho vletelo auto, za volantom ktorého sedela sestrička z pediatrie Janka. Mala slzy v očiach... a už pri hercovi zostala - dnes je to takmer 23 rokov.
Pričuchol ako desaťročný
Rodák z hlavného mesta je synom herečky Evy Landlovej a televíznym divákom je dobre známy nielen zo seriálov, ale aj pre jeho mikrofonický hlas, ktorý poznáme z dabingu. K herectvu pričuchol vďaka mame už ako desaťročný, a tak niet divu, že jeho životná cesta sa uberala práve týmto smerom.
Na konte má viac ako 80 filmov, pričom prvou snímkou, v ktorej účinkoval, bol Pacho, hybský zbojník. Aktuálne si jeho herecké umenie môžu diváci vychutnávať v obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje postavu vrátnika, ktorý sa stal gardistom.
Životná prehra
No zatiaľ čo v kariére sa mu dlhodobo darí, v súkromí to až tak hladko nešlo. S prvou manželkou mu to nevyšlo, čo herec neprežíval práve najľahšie. „Rozvod považujem za svoju životnú prehru. Mrzí ma to,” povedal kedysi o zväzku s exmanželkou Máriou pre SME, s ktorou však aj po rozpade vzťahu vychádza dobre.
„Vďaka paradoxne výbornému vzťahu s bývalou ženou mám veľmi častý kontakt so synom Jakubom,“ vysvetlil známy herec, ktorému život napokon zmenila obyčajná náhoda.