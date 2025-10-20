Keby si nezabudol okuliare, nikdy by sa nestretli. Matejovi Landlovi a Janke zmenila život obyčajná náhoda - Dobré noviny
Keby si nezabudol okuliare, nikdy by sa nestretli. Matejovi Landlovi a Janke zmenila život obyčajná náhoda
Matej Landl našiel šťastie pri Janke.
Matej Landl našiel šťastie pri Janke. — Foto: Instagram @mato_landl

Známy herec spoznal svoju manželku pred takmer 23 rokmi.

„Je fascinujúce, ako mikrosekundy človeku zmenia život,“ zamyslel sa nedávno Matej Landl v rozhovore pre rádio Melody, keď si zaspomínal na prvé stretnutie so svojou manželkou. Jeden z našich najvýraznejších hercov si na pravú lásku musel počkať.

Obyčajná náhoda mu potom zmenila celý život, keď po rozvode s prvou manželkou doňho Amorov šíp narazil s veľkou silou. Doslova. Pri bratislavskom PKO totiž do neho vletelo auto, za volantom ktorého sedela sestrička z pediatrie Janka. Mala slzy v očiach... a už pri hercovi zostala - dnes je to takmer 23 rokov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/HornaDolnaTVMarkiza/photos/a.766718193383525/4904334799621823/?type=3&ref=embed_post

Pričuchol ako desaťročný

Rodák z hlavného mesta je synom herečky Evy Landlovej a televíznym divákom je dobre známy nielen zo seriálov, ale aj pre jeho mikrofonický hlas, ktorý poznáme z dabingu. K herectvu pričuchol vďaka mame už ako desaťročný, a tak niet divu, že jeho životná cesta sa uberala práve týmto smerom.

Matej Landl oslávili s Jankou dvadsiate výročie sobáša.
Prečítajte si tiež: FOTO: Osudový „ťukanec" navždy zmenil ich životy. Matej Landl oslávil so svojou Jankou nádherné výročie

Na konte má viac ako 80 filmov, pričom prvou snímkou, v ktorej účinkoval, bol Pacho, hybský zbojník. Aktuálne si jeho herecké umenie môžu diváci vychutnávať v obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje postavu vrátnika, ktorý sa stal gardistom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matej Landl (@mato_landl)

Životná prehra

No zatiaľ čo v kariére sa mu dlhodobo darí, v súkromí to až tak hladko nešlo. S prvou manželkou mu to nevyšlo, čo herec neprežíval práve najľahšie. „Rozvod považujem za svoju životnú prehru. Mrzí ma to,” povedal kedysi o zväzku s exmanželkou Máriou pre SME, s ktorou však aj po rozpade vzťahu vychádza dobre.

„Vďaka paradoxne výbornému vzťahu s bývalou ženou mám veľmi častý kontakt so synom Jakubom,“ vysvetlil známy herec, ktorému život napokon zmenila obyčajná náhoda.

Musel sa vrátiť

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

