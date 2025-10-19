Pri nehode stratila bábätko, potom dostala diagnózu. Ťažko chorej Linde splnili sen, ktorý sa dotkol neba - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pri nehode stratila bábätko, potom dostala diagnózu. Ťažko chorej Linde splnili sen, ktorý sa dotkol neba
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jozef Vajda v mladosti a v súčasnosti.

Keď sa zbláznil do Rómky, dostal nakladačku. Jozef Vajda až neskôr pochopil, že ženy nie sú zmyslom života

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

SLEDUJE NÁS 207 208 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pri nehode stratila bábätko, potom dostala diagnózu. Ťažko chorej Linde splnili sen, ktorý sa dotkol neba

Pani Linda pri mori.
Pani Linda pri mori. — Foto: Sanitka splněných snů

Tá istá choroba, ktorá jej vzala otca, si teraz pomaly berie aj ju.

Niektoré príbehy sú také silné, že sa vám vryjú do srdca a pamätí nadlho. Príbeh 36-ročnej Lindy je jedným z nich. Ženy, ktorá čelí osudu s odvahou, láskou a úsmevom, aj keď by mala tisíc dôvodov na to, aby rezignovala.

Foto: Sanitka splněných snů

Dve veľké rany

Ako uviedla na sociálnych sieťach Sanitka splněných snů, Linda bola kedysi plná života, milovala hudbu, tanec, smiech a najmä more. Vôňu soli, teplý piesok a vlny, ktoré nikdy neunavia. O mori hovorila s iskrou v očiach ako o mieste, kde duša dýcha a srdce sa upokojuje, no osud jej pripravil ťažkú životnú cestu.

Posledné želanie budú pacientom plniť už aj v susednom Česku.
Prečítajte si tiež: Daniel dal dokopy partiu, ktorá plní zomierajúcim ich posledné želania. Každý okamih sa počíta, vysvetľujú

Najskôr to bola vážna dopravná nehoda, ktorú prežila len zázrakom, ale prišla pri nej o bábätko v šiestom mesiaci tehotenstva. A keď sa zdalo, že už vyčerpala všetok svoj smútok, čakala ju ďalšia rana – diagnóza Huntingtonovej choroby. Zriedkavé dedičné ochorenie, ktoré pomaly ničí telo aj myseľ. Tá istá choroba jej vzala otca a teraz si pomaly berie aj ju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sanitka splněných snů (@sanitka_splnenych_snu)

Návrat k slobode

Dnes už Linda nemôže sama chodiť, rozprávať ani tancovať. No keď niekto spomenie more, jej oči sa rozžiaria tak ako kedysi. V opatrovateľskom zariadení Vyšší Hrádek, kde sa o ňu s láskou starajú, sa jej snažia dopriať čo najviac malých radostí – výlety, hudbu, kultúru. Ale more bolo niečo, čo presahovalo ich možnosti. A vtedy prišla Sanitka splněných snů.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…