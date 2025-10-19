Pri nehode stratila bábätko, potom dostala diagnózu. Ťažko chorej Linde splnili sen, ktorý sa dotkol neba
Tá istá choroba, ktorá jej vzala otca, si teraz pomaly berie aj ju.
Niektoré príbehy sú také silné, že sa vám vryjú do srdca a pamätí nadlho. Príbeh 36-ročnej Lindy je jedným z nich. Ženy, ktorá čelí osudu s odvahou, láskou a úsmevom, aj keď by mala tisíc dôvodov na to, aby rezignovala.
Dve veľké rany
Ako uviedla na sociálnych sieťach Sanitka splněných snů, Linda bola kedysi plná života, milovala hudbu, tanec, smiech a najmä more. Vôňu soli, teplý piesok a vlny, ktoré nikdy neunavia. O mori hovorila s iskrou v očiach ako o mieste, kde duša dýcha a srdce sa upokojuje, no osud jej pripravil ťažkú životnú cestu.
Najskôr to bola vážna dopravná nehoda, ktorú prežila len zázrakom, ale prišla pri nej o bábätko v šiestom mesiaci tehotenstva. A keď sa zdalo, že už vyčerpala všetok svoj smútok, čakala ju ďalšia rana – diagnóza Huntingtonovej choroby. Zriedkavé dedičné ochorenie, ktoré pomaly ničí telo aj myseľ. Tá istá choroba jej vzala otca a teraz si pomaly berie aj ju.
Návrat k slobode
Dnes už Linda nemôže sama chodiť, rozprávať ani tancovať. No keď niekto spomenie more, jej oči sa rozžiaria tak ako kedysi. V opatrovateľskom zariadení Vyšší Hrádek, kde sa o ňu s láskou starajú, sa jej snažia dopriať čo najviac malých radostí – výlety, hudbu, kultúru. Ale more bolo niečo, čo presahovalo ich možnosti. A vtedy prišla Sanitka splněných snů.