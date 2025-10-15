Bili ho v škole, doma aj na ulici. Eminem sa napriek ťažkému detstvu stal milujúcim rodičom, má veľkú novinu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bili ho v škole, doma aj na ulici. Eminem sa napriek ťažkému detstvu stal milujúcim rodičom, má veľkú novinu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

V posteli spala s rysom a žila s diviakom. Simonu ľudia považovali za čarodejku, život však zasvätila inému

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok

Expert na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy radí, aby sedela v jednej časti

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

SLEDUJE NÁS 207 227 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bili ho v škole, doma aj na ulici. Eminem sa napriek ťažkému detstvu stal milujúcim rodičom, má veľkú novinu

Eminem bude dvojnásobným dedkom.
Eminem bude dvojnásobným dedkom. — Foto: Instagram @ eminem

Známy raper vychoval tri dcéry.

„Bili ma na toaletách, na chodbách, strkali ma do skriniek a to všetko väčšinou len preto, že som bol ten nový,“ priznal ešte dávnejšie v rozhovore pre MTV Marshall Mathers alias Eminem, aký negatívny dopad malo na jeho detstvo neustále sťahovanie. Slávny raper to mal ťažké aj doma, kde tiež občas "schytal".

Hoci má za sebou drsný životný príbeh, nikdy sa nevzdal a vypracoval sa doslova od nuly. A hoci na detstvo nemá práve najpríjemnejšie spomienky, on sám sa stal milujúcim rodičom troch dcér a onedlho bude dokonca aj dvojnásobným dedkom. Informuje o tom magazín People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marshall Mathers (@eminem)

Šikanovali ho a bili

Slávny raper si toho v živote riadne preskákal a jeho minulosť sa dá označiť hocijako, len nie ako jednoduchá. Otec ho opustil, keď mal len 18 mesiacov, a s mamou sa potom neustále sťahovali. Bývanie si hľadali v tých najchudobnejších mestských častiach a navyše sa aj často hádali. Neraz schytal poriadnu bitku.

Z Eminema je už dedo.
Prečítajte si tiež: Bili ho na toaletách a strkali do skriniek. Eminem sa vypracoval od nuly a najviac sa dnes teší jednej veci

Ani v škole mu to nešlo o nič lepšie. Spolužiaci ho tvrdo šikanovali, v deviatej triede trikrát prepadol a ročník tak dokončil až ako sedemnásťročný. „Školu som menil dvakrát až trikrát do roka a to bola asi tá najťažšia časť,“ priznal v rozhovore Eminem, ktorý však napokon zo školy aj tak musel odísť do práce, aby mohol mame pomáhať s platením účtov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marshall Mathers (@eminem)

Napriek tomu sa vypracoval na jedného z najznámejších hudobníkov na svete a hoci nemal pekné detstvo, stal sa z neho milujúci rodič a dobrý otec.

Je to niečo neopísateľné

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.