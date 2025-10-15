Bili ho v škole, doma aj na ulici. Eminem sa napriek ťažkému detstvu stal milujúcim rodičom, má veľkú novinu
Známy raper vychoval tri dcéry.
„Bili ma na toaletách, na chodbách, strkali ma do skriniek a to všetko väčšinou len preto, že som bol ten nový,“ priznal ešte dávnejšie v rozhovore pre MTV Marshall Mathers alias Eminem, aký negatívny dopad malo na jeho detstvo neustále sťahovanie. Slávny raper to mal ťažké aj doma, kde tiež občas "schytal".
Hoci má za sebou drsný životný príbeh, nikdy sa nevzdal a vypracoval sa doslova od nuly. A hoci na detstvo nemá práve najpríjemnejšie spomienky, on sám sa stal milujúcim rodičom troch dcér a onedlho bude dokonca aj dvojnásobným dedkom. Informuje o tom magazín People.
Šikanovali ho a bili
Slávny raper si toho v živote riadne preskákal a jeho minulosť sa dá označiť hocijako, len nie ako jednoduchá. Otec ho opustil, keď mal len 18 mesiacov, a s mamou sa potom neustále sťahovali. Bývanie si hľadali v tých najchudobnejších mestských častiach a navyše sa aj často hádali. Neraz schytal poriadnu bitku.
Ani v škole mu to nešlo o nič lepšie. Spolužiaci ho tvrdo šikanovali, v deviatej triede trikrát prepadol a ročník tak dokončil až ako sedemnásťročný. „Školu som menil dvakrát až trikrát do roka a to bola asi tá najťažšia časť,“ priznal v rozhovore Eminem, ktorý však napokon zo školy aj tak musel odísť do práce, aby mohol mame pomáhať s platením účtov.
Napriek tomu sa vypracoval na jedného z najznámejších hudobníkov na svete a hoci nemal pekné detstvo, stal sa z neho milujúci rodič a dobrý otec.