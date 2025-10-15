Ľudia si mysleli, že bol opitý, ale išlo mu o život. Priatelia Bolka Polívku prehovorili o jeho stave
K sanitke herec dokráčal sám.
Na piatkové predstavenie DNA v Divadle Bolka Polívku jeho návštevníci len tak nezabudnú. Práve z neho totiž záchranka odviezla herca Bolka Polívku do nemocnice z dôvodu náhleho kolapsu. Tí, ktorí okamžite začali špekulovať o alkohole, cítia hanbu, pretože sa ukázalo, že za všetkým stojí cievna mozgová príhoda.
Nesmie sa podceniť
Pre český denník Blesk hercov blízky priateľ potvrdil, že skutočne išlo o mŕtvicu. „Mŕtvička to, žiaľ, naozaj bola, ale slabá. Trvalým následkom sa teda Bolek pravdepodobne vyhne, hoci toto vám žiadny lekár nikdy nemôže zaručiť,“ uviedol zdroj s dodatkom, že dobrým znamením ľahkého priebehu môže byť aj to, že Polívka do sanitky došiel po svojich a nepotreboval transport na nosidlách.
Napriek tomu nikto neberie situáciu na ľahkú váhu. „Mozgová príhoda, nech je akákoľvek, je vždy veľmi vážna a nesmie sa podceniť,“ uviedol zdroj. Vedenie divadla nateraz priznalo, že Bolek Polívka je v starostlivosti lekárov a cíti sa dobre.
Všetci pijú, len o ňom to píšu
Po hercovom kolapse na javisku sa na sociálnych sieťach okamžite rozprúdili vášnivé diskusie o tom, či za jeho nevoľnosť môže alkohol. Jedného z návštevníkov daného predstavenia to natoľko pobúrilo, že ostatným poslal jasný odkaz.
„Bol som tam (darček k narodeninám) a je mi z niektorých komentárov tu smutno. Okrem iného počas predstavenia so žartom zaznelo, citujem Bolka: ‚Všetci pijú, len o mne to píšu...‘ a mal pravdu,“ napomenul diskutujúcich a dodal: „Bolek je borec. Prajem skoré uzdravenie. A ako povedala Anička, budeme držať Bolečkovi palce.“ Samotný Bolek Polívka nedávno priznal, že čoraz častejšie rozmýšľa o smrti.