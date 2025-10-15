Učarovala im minulosť. Lenka a Michal renovujú staré autá a kočíky, na ktoré sa Slováci nevedia vynadívať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Učarovala im minulosť. Lenka a Michal renovujú staré autá a kočíky, na ktoré sa Slováci nevedia vynadívať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

V posteli spala s rysom a žila s diviakom. Simonu ľudia považovali za čarodejku, život však zasvätila inému

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok

Expert na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy radí, aby sedela v jednej časti

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

SLEDUJE NÁS 207 227 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Učarovala im minulosť. Lenka a Michal renovujú staré autá a kočíky, na ktoré sa Slováci nevedia vynadívať

— Foto: Reprofoto STVR.sk / Slovensko v obrazoch

Manželia z Handlovej milujú vôňu starých čias.

Niektorí ľudia si domov nosia spomienky v podobe fotografií, iní zas predmety, ktoré rozprávajú svoje vlastné príbehy. Lenka a Michal Szökeovci z handlovskej časti Nová Lehota patria medzi tých, ktorí nedokážu nechať históriu zapadnúť prachom. Ich spoločná vášeň pre staré autá a detské kočíky sa premenila na poslanie – zachraňovať krásu minulosti a prinavracať jej nový život. Ako uvádza STVR, manželia svojou prácou tešia nielen seba, ale aj celé okolie.

Láska na štyroch kolesách

Michal mal k autám blízko už od detstva, keďže jeho otec vlastnil dielňu. No ako s úsmevom priznáva, jeho cesta k veteránom nebola priamočiara. „Nebolo to tak, že by som odjakživa miloval staré autá. Chcel som byť kuchár čašník. Ale keďže otec mal dielňu, nechcel som ísť v jeho šľapajach. Nakoniec som predsa skončil pri autách,“ spomína Michal Szöke pre STVR.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovenskoVObrazoch/posts/pfbid0DkTLir6ju2R8kbqS6xCB7dPUGBnNBkinrK1faZg7JmZBe8rQ3NAyXmtGk2D1RJ8Ql

Po vyučení odišiel v 90. rokoch do Nemecka, kde získal prvé skúsenosti s historickými vozidlami. Po návrate domov si zariadil vlastnú dielňu a začal opravovať autá, ktoré už mnohí považovali za stratené prípady.

Cesta do minulosti

Každý projekt je pre neho výzvou aj cestou do minulosti. Auto, ktoré stálo desaťročia v garáži, sa pod jeho rukami mení na lesklý symbol remeselnej poctivosti. „Keď zavriete oči a sedíte potichu v tom aute, tak sa prenesiete v čase. To je celá pointa, prečo to vlastne robím a prečo ma to drží a chcem to robiť ďalej,“ hovorí.

Pomôcť môžete aj vy.
Prečítajte si tiež: Žalostný stav mostíkov v Tatrách roky ohrozuje ľudí. Partia Slovákov ich preto opravuje na vlastnú päsť

Jedno z vozidiel vlastní už viac ako tridsať rokov. Kedysi vyblednuté a poškodené, dnes žiari ako vo svojich najlepších rokoch. Ale ako s úsmevom hovorí, veterán nikdy nie je úplne dokončený. Vždy sa nájde niečo, čo treba doladiť.

Kočíky s dušou minulosti

Zatiaľ čo Michal oživuje autá, jeho manželke Lenke učarovalo niečo iné.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z TRENČIANSKEHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Trenčína

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.