Učarovala im minulosť. Lenka a Michal renovujú staré autá a kočíky, na ktoré sa Slováci nevedia vynadívať
Manželia z Handlovej milujú vôňu starých čias.
Niektorí ľudia si domov nosia spomienky v podobe fotografií, iní zas predmety, ktoré rozprávajú svoje vlastné príbehy. Lenka a Michal Szökeovci z handlovskej časti Nová Lehota patria medzi tých, ktorí nedokážu nechať históriu zapadnúť prachom. Ich spoločná vášeň pre staré autá a detské kočíky sa premenila na poslanie – zachraňovať krásu minulosti a prinavracať jej nový život. Ako uvádza STVR, manželia svojou prácou tešia nielen seba, ale aj celé okolie.
Láska na štyroch kolesách
Michal mal k autám blízko už od detstva, keďže jeho otec vlastnil dielňu. No ako s úsmevom priznáva, jeho cesta k veteránom nebola priamočiara. „Nebolo to tak, že by som odjakživa miloval staré autá. Chcel som byť kuchár čašník. Ale keďže otec mal dielňu, nechcel som ísť v jeho šľapajach. Nakoniec som predsa skončil pri autách,“ spomína Michal Szöke pre STVR.
Po vyučení odišiel v 90. rokoch do Nemecka, kde získal prvé skúsenosti s historickými vozidlami. Po návrate domov si zariadil vlastnú dielňu a začal opravovať autá, ktoré už mnohí považovali za stratené prípady.
Cesta do minulosti
Každý projekt je pre neho výzvou aj cestou do minulosti. Auto, ktoré stálo desaťročia v garáži, sa pod jeho rukami mení na lesklý symbol remeselnej poctivosti. „Keď zavriete oči a sedíte potichu v tom aute, tak sa prenesiete v čase. To je celá pointa, prečo to vlastne robím a prečo ma to drží a chcem to robiť ďalej,“ hovorí.
Jedno z vozidiel vlastní už viac ako tridsať rokov. Kedysi vyblednuté a poškodené, dnes žiari ako vo svojich najlepších rokoch. Ale ako s úsmevom hovorí, veterán nikdy nie je úplne dokončený. Vždy sa nájde niečo, čo treba doladiť.
Kočíky s dušou minulosti
Zatiaľ čo Michal oživuje autá, jeho manželke Lenke učarovalo niečo iné.