Prezradil konkrétny dátum, kedy zapnúť radiátory a ušetriť na tom. Expert radí, ako zvládnuť jeseň
Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Michal David s dcérou.

Braňo Mojsej so synom.

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Müllerovci.

Braňo Mojsej so synom.

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Müllerovci.

Braňo Mojsej so synom.

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Madelaine Petsch.

Prezradil konkrétny dátum, kedy zapnúť radiátory a ušetriť na tom. Expert radí, ako zvládnuť jeseň

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik

Účty za energie nemusia byť strašiakom.

Večery sa predlžujú, vonku prituhuje a pohľad z okna láka zabaliť sa do deky a v tichosti toto obdobie prečkať. Realita je však úplne o inom, na scénu totiž prichádza zásadná otázka - Kedy začať kúriť a koľko to vôbec bude stáť? Našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako sa privysokým účtom za energie vyhnúť.

Existuje konkrétny dátum

„Jeseň je tu, postupne sa ochladzuje, týždne sú plné daždivých dní a mnohí kvôli tomu začínajú uvažovať nad tým, že si doma prikúria. Niektorí hlavice na radiátoroch otáčajú už teraz, iní to však zámerne odkladajú na neskôr, aby ušetrili,“ vysvetlil pre LADbible Andy Kerr, expert zo spoločnosti BOXT, ktorá sa špecializuje na riešenia v oblasti kúrenia, klimatizácie, solárnych panelov a akumulácie energie.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Univerzálny návod na to, ako počas vykurovacej sezóny čo najviac ušetriť, podľa neho síce neexistuje, no radiátory aj napriek tomu odporúča zapínať až od určitého dátumu. Má na to totiž dobrý dôvod.

Všetko závisí od teploty

„Teploty sa v tomto období z roka na rok menia. Občas stačí riadiť sa počasím, je to výborný spôsob ako si postrážiť náklady za energie,“ vysvetlil a pridaj aj konkrétny deň, ktorý má byť pre vykurovanie v domácnosti kľúčový.

