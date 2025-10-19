Aby netrpel, vypil liter hanáckej vodky. Karol Duchoň bol neriadena strela, ktorá nedokázala povedať nie - Dobré noviny
Aby netrpel, vypil liter hanáckej vodky. Karol Duchoň bol neriadena strela, ktorá nedokázala povedať nie
Aby netrpel, vypil liter hanáckej vodky. Karol Duchoň bol neriadena strela, ktorá nedokázala povedať nie

Karol Duchoň a Eva Máziková.
Denne vypil aj liter hanáckej vodky, aby netrpel

Vždy tvrdil, že nebude ako jeho otec a že sa nedá na alkohol. Karol Duchoň ale netušil, že sa z chlapca z južného Slovenska stane spevácka hviezda, ktorá sa bude riadiť jediným heslom „vždy na plný plyn“. „Karol, to bol ten Karol Nationale, to bol ten človek, ktorého všetci milovali. Bolo to z jedného dôvodu, že Karol nielen spieval, ale aj žil tak úžasne a v podstate tým svojím štýlom života, ako keby zhorel,“ hovorili v Sieni slávy o legendárnom spevákovi, ktorého nedokázal zachrániť nik - láska, priatelia, dcéra Danka a ani Eva Máziková, ktorú si mal zobrať za ženu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/karolduchonspevak/photos/pb.100063628144189.-2207520000/192165056084189/?type=3

Rodičia ich videli spolu

V Galante sa 21. apríla 1950 narodil chlapec, ktorý mal v osude vraj už dávno napísané, že sa stane slovenským Tomom Jonesom. Karol Duchoň odmalička miloval hudbu, hral na harmonike, husliach aj gitare a ako 14-ročný tínedžer začal vystupovať s rómskou kapelou. „Pamätám si, že mu požičali taký vajcový mikrofón, dostal od toho aj ranu,“ spomínal podľa Pravdy Karolov priateľ Ladislav Zlatňanský. Ani elektrický „kopanec“ vtedy Duchoňa neodradil a v speváckej kariére mu nezabránil ani prísny otec, ktorý vraj zo syna nechcel mať „cirkusanta“.

Prečítajte si tiež: Musel za ňu zaplatiť desaťtisíce. Eva Máziková uverila v lásku k mužovi zo zakázanej krajiny, je s ním dodnes

„Keď mu mama, keď mal trinásť rokov, darovala gitaru a Karol doniesol zlé známky, tak otec mu ju celú rozmlátil,“ zaspomínala si Duchoňova prvá manželka Elena v dokumente z cyklu Radosť zo života. Duchoňovci mali pre syna pripravenú nielen inú kariérnu dráhu, ale aj inú partnerku. „Naši chceli, aby sme sa zobrali,“ hovorila pre Plusku Eva Máziková, ktorá vyrastala na rovnakom mieste a priznala, že šarmantnejšieho muža ako Karola Duchoňa by ste hľadali márne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/karolduchonspevak/photos/pb.100063628144189.-2207520000/119080246726004/?type=3

Karči a Majzňa

„Prišiel do miestnosti a baby padali. Každý chcel, aby spieval a on hneď spieval. Rád dával ten svoj krásny hlas,“ povedala o ňom v Sieni slávy Eva Máziková, pre ktorú vraj Karol Duchoň napísal legendárnu pieseň „Mám ťa rád“. Speváčka priznala, že hoci mali s Duchoňom takmer pred sobášom, nefungovala medzi nimi chémia.

