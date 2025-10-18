V peňaženke mala 500 korún a mesiace jedla iba suché rožky s treskou. Odvážnej dievčine sa risk vyplatil
Život jej vraj veľakrát ukázal, že je na správnom mieste
Bavil ju šport, no išla študovať herectvo. To, vďaka čomu sa nakoniec zviditeľnila, však prekvapilo aj jej mamu. Dievčina z fotografie sa totiž chytila prvej kariérnej šance, ktorú dostala. Keď ju na jednej z košických ulíc počul spievať neznámy chlapec a spýtal sa jej, či by niečo nechcela nahrať v jeho štúdiu, ani sekundu neváhala.
Vybrala sa do hlavného mesta, mala 18 rokov, 500 korún v peňaženke a bývala u svojho kamaráta, ktorému sa ozvala po rokoch. Mesiace jedla len suché rožky s treskou a bola vďačná za každý halier, ktorý zarobila. Keď to po polroku chcela vzdať, podržali ju producenti, ktorí jej od začiatku verili. Z nesmelej dievčiny sa napokon stala umelkyňa, ktorej meno dnes pozná každý Slovák.