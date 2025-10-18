Na linke sa môže pokaziť, v chladničke byť nemusí. Toto ste o skladovaní masla doteraz nevedeli
Ak sa budete riadiť piatimi krokmi z návodu, problémom s maslom sa úplne vyhnete.
Je jemné, chutné, najlepšie sa topí na horúcej hrianke a pozdvihuje chuť každých slaných raňajok. Maslo si svoje pevné miesto v domácnostiach drží už celé stáročia, no aj pri dobre známych potravinách sa z času načas objaví informácia, ktorá dokáže prekvapiť. Najnovšie sa týka otázky, ktorá ľudí delí na dva tábory a zaráža najmä tých, ktorí túto raňajkovú klasiku po nákupe automaticky odkladajú do chladničky.
Solené maslo je bezproblémové
Maslo sa vyrába zo smotany, z ktorej sa šľahaním oddeľuje tuk od cmaru, z čoho vzniká hmota, ktorá sa neskôr formuje a chladí. Medzi mliečnymi výrobkami je z hľadiska podielu tuku naozaj kráľom. Podľa zdravotníckeho portálu Healthline obsahuje až 80 percent tuku, čo je oveľa viac v porovnaní napríklad s plnotučným mliekom (asi 3,5 % tuku) či so šľahačkovou smotanou (asi 30 % tuku).
Práve fakt, že ide o mliečny produkt, mnohých nabáda k tomu, aby maslo skladovali v chladničke, čo však vôbec nie je nevyhnutné. Vďaka vysokému obsahu tuku a relatívne nízkemu obsahu vody je táto potravina menej náchylná k tomu, aby sa stala živnou pôdou pre množenie baktérií a platí to najmä v prípade soleného masla, ktoré má ešte nižší obsah vody, čo škodlivým mikroorganizmom nevyhovuje.
Správne skladovanie
Bez problémov sa môže skladovať na kuchynskej linke v maselničke, ktorá produkt ochráni pred prachom a pri izbovej teplote vydrží aj týždeň, no je dôležité, aby nebolo vystavované priamemu slnečnému svetlu alebo privysokým teplotám. Čo však treba urobiť v prípade, že začne žltnúť?