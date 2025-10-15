Nebudeme ti brániť, povedali mu rodičia a on zariskoval. Tento chlapec zvládol dôležitú skúšku
Mama s otcom ho vo všetkom podporovali a časom ho povzbudili, aby sa postavil na vlastné nohy.
Detstvo strávil s dedom a s otcom v ateliéri. Veľa kreslil, učil sa maľovať, modelovať a na obdobie, ktoré tam už ako malý prežil, dodnes nedá dopustiť. Keď sa neskôr rozhodol, že chce študovať fotografiu, rodičia boli z jeho plánov nadšení a vo všetkom ho od začiatku podporovali. Cestu mu však onedlho skrížila nečakaná príležitosť.
Mladíka z fotografie oslovil jeden taliansky bloger, ktorý mu otvoril dvere do sveta modelingu. Známy Slovák tomu spočiatku odolával, no nakoniec sa novou príležitosťou nechal úplne pohltiť a rodičom, ktorí ho vtedy povzbudili k tomu, aby sa postavil na vlastné nohy, je dodnes vďačný.