Tieto veci by okamžite vyhodil. Obľúbený dizajnér radí, ktoré drobnosti robia z našich domovov chaos
Niektoré veci používame denne, no kazia atmosféru domova.
Niektoré predmety používame denne, no podľa odborníkov našim domovom skôr škodia než prospievajú. Britský bytový dizajnér Nicolas Fairford, ktorý si získal tisíce fanúšikov na sociálnych sieťach, sa pozrel na veci, ktoré podľa neho kazia estetiku interiéru. Vo svojom videu na TikToku otvorene pomenoval päť bežných prehreškov, ktoré by sme v jeho byte hľadali márne.
Menej je niekedy viac
Dom by mal byť podľa slov odborníka miestom pokoja, nie skladom všetkého, čo vlastníme. Ako prvú vec, ktorú by doma nikdy nestrpel, označil mikrovlnnú rúru. Podľa neho pôsobí ako „veľká kovová škatuľa“, ktorá ruší celkový vzhľad kuchyne. Riešením však môže byť jednoduchý trik – schovať ju do skrinky alebo špajze, aby nebola na očiach.
Podobne kriticky sa postavil aj k televízoru, ktorý nazval „škaredou čiernou skrinkou“. Tvrdí, že práve on často určuje rozloženie celej obývačky, čím vytvára chladný a neosobný priestor. Fairford preto odporúča premeniť obývačku na miesto oddychu a rozhovorov, nie pasívneho sledovania obrazovky.
Najväčšia estetická katastrofa?
Ak sa niečo podľa dizajnéra naozaj nehodí do interiéru, je to vešiak na sušenie bielizne. „Nie je nič horšie ako rozvešané mokré oblečenie v strede obývačky,“ upozorňuje Fairford.